Председатель Липецкого облсуда может возглавить кассационный суд

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить главу Липецкого областного суда Александра Карташова председателем Пятого кассационного суда общей юрисдикции, который расположен в городе Пятигорск Ставропольского края. Об этом сообщило издание «Право.ру».

Александр Карташов

Фото: Тверской облсуд

В ходе заседания ВККС подняла вопрос законности бизнеса сына господина Карташова. Председатель облсуда рассказал, что тот владеет автомастерской, коммерческой недвижимостью в Москве, и заверил, что все доходы легальны. Также коллегия обратила внимание на то, что господин Карташов является учредителем Федерации рыболовного спорта в Ставрополье и Ассоциации юристов России в Твери. Он рассказал, что «многие годы» не участвует в их работе и что подал заявление о выходе из состава учредителей.

Александр Карташов родился в 1957 году в Светлограде Ставропольского края. В 1982 году окончил Саратовский юридический институт имени Курского (ныне — Саратовская государственная юридическая академия). В 1982-м же начал судебную карьеру судьей Островского городского народного суда, в 1986–1987-м работал старшим консультантом отдела юстиции Ставропольского крайисполкома. В 1987–1995 годах был судьей, а затем председателем Промышленного райсуда Ставрополя. В 1995–2009 годах работал в Ставропольском краевом суде на должностях судьи, председателя судебной коллегии, председателя судебного состава. После этого, вплоть до назначения в Липецк, два шестилетних срока проработал председателем Тверского областного суда. В ноябре 2021-го возглавил Липецкий облсуд.

В ходе заседания ВККС также поддержала назначение помощника зампреда арбитражного суда Воронежской области Евгении Завидовской и судьи арбитражного суда Тамбовской области Александра Захарова судьями 12-го арбитражного апелляционного суда в Саратове. Судья Белгородского облсуда Алексей Шведов, сын зампреда этого суда в отставке Николая Шведова, получил рекомендацию на пост судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Кроме того, ВККС не поддержала назначение судьи Воронежского облсуда Максима Петрова председателем Камчатского краевого суда. На эту должность претендовали шесть человек, рекомендацию получил председатель суда Еврейской автономной области Виталий Старецкий.

Алина Морозова