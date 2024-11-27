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Василий Голубев вошел в состав комитета Совфеда по региональной политике

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в состав комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщалось в ходе 580-го пленарного заседания СФ РФ.

Василий Голубев

Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметил, открывая заседание, что удостоверение и нагрудный знак сенатора господину Голубеву вручат позже.

Полномочиями члена Совета Федерации-представителя законодательного собрания Ростовской области Василий Голубев был наделен 22 ноября. Соответствующее решение приняли депутаты донского парламента. Господин Голубев сменил в Совфеде Ирину Рукавишникову, которая 20 ноября сообщила, что досрочно покидает пост «в связи с переходом на другую работу».

Анастасия Казуков

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