Василий Голубев вошел в состав комитета Совфеда по региональной политике

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в состав комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщалось в ходе 580-го пленарного заседания СФ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметил, открывая заседание, что удостоверение и нагрудный знак сенатора господину Голубеву вручат позже.

Полномочиями члена Совета Федерации-представителя законодательного собрания Ростовской области Василий Голубев был наделен 22 ноября. Соответствующее решение приняли депутаты донского парламента. Господин Голубев сменил в Совфеде Ирину Рукавишникову, которая 20 ноября сообщила, что досрочно покидает пост «в связи с переходом на другую работу».

Анастасия Казуков