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Коммерсантъ FM
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«Личный счет»

Дарья Надина — о сберегательных инструментах

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, может ли ПДС поспорить с прибыльностью классических депозитов и на какую доходность может рассчитывать вкладчик.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Почти 2 млн человек вступили в программу долгосрочных сбережений с момента ее запуска в начале года. В ПДС, по данным Минфина, россияне вложили более 100 млрд руб. Из них примерно половина — собственные взносы, а другая половина — переведенные пенсионные накопления. Речь о замороженной с 2014 года накопительной части пенсии. С помощью программы эта часть сбережений, по сути, размораживается и начинает преумножаться: за счет собственных взносов, доходности от управления НПФ, а также софинансирования государства. Максимальный размер софинансирования составляет 36 тыс. руб. в год или 360 тыс. за 10 лет при условии регулярного пополнения счета клиентом.

Доходность ПДС ниже, чем по депозитам в банке, но это на первый взгляд. За счет бонусов и софинансирования она повышается кратно, говорит вице-президент, начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов: «Доходность не фиксированная, но в этом году наш партнер "НПФ Газфонд пенсионные накопления" прогнозирует доходность от управления порядка 17% годовых. Плюс клиент может получить софинансирование от государства и также налоговый вычет. Если посмотреть на общую доходность, которую получает клиент, то она гораздо выше, чем по вкладу. В зависимости от дохода клиентов это может быть и 100% на взнос. На круг от взноса клиенты в среднем получают больше чем 40% годовых».

Кроме этого Газпромбанк предлагает всем участникам ПДС повышенную ставку в 26% по депозиту «Перспективные сбережения». И, по словам Артема Зотова, за несколько месяцев больше 50 тыс. клиентов оформили договоры ПДС в отделениях банка.

Сбережения из программы можно забрать через 15 лет с момента вступления в нее или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Деньги можно получить и раньше, например, в случае необходимости оплаты дорогостоящего лечения.

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