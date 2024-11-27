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Коммерсантъ FM
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Красноярскому депутату предъявили окончательное обвинение за избиение женщины

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции 49-летнему депутату красноярского заксобрания. Ему инкриминируется ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), сообщает краевое управление СКР. Имя обвиняемого в сообщении не приводится, но, по данным источников, речь идет о вице-спикере регионального парламента, бывшем первом секретаре крайкома КПРФ Андрее Новаке.

Андрей Новак

Андрей Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2022 по июнь 2024 года парламентарий во время бытовых конфликтов систематически избивал знакомую женщину, с которой состоял в близких отношениях. Однако за медпомощью потерпевшая не обращалась. В ночь на 14 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил женщину по голове и туловищу, а после накрыл ей голову подушкой, угрожая убить. «Свои противоправные действия обвиняемый прекратил после того, как в комнату вошла малолетняя дочь женщины»,— говорится в сообщении СКР.

В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело. Суд запретил ему приближаться к месту жительства потерпевшей, а также общаться с ней и свидетелями.

«То, в чем обвиняют Андрея Новака, не связано с его депутатской деятельностью. Но в случае доказательства его вины, он понесет наказание по всей строгости закона. Отношение к таким действиям может быть только одно — полное неприятие»,— написал в своем Telegram-канале глава краевого парламента Алексей Додатко.

Константин Воронов, Новосибирск

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