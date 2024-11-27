В Екатеринбурге ЕМУП «Спецавтобаза» стало акционерным обществом

ЕМУП (екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие) «Спецавтобаза» стало акционерным обществом (АО), сообщили в пресс-службе предприятия. При этом владельцем 100% акций остается администрация Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Решение было принято в соответствии с федеральным законом №485-ФЗ от 27.12.2019. Он требует, чтобы все муниципальные предприятия, который работают на конкурентных рынках, были реорганизованы в акционерные общества до 1 января 2025 года. Соответствующее постановление администрация Екатеринбурга приняла в июне текущего года.

«Акционирование — это техническое изменение формы предприятия. Для жителей ничего не изменится: лицевые счета клиентов остаются прежними, и оплачивать услугу по обращению с ТКО можно теми же способами, что и ранее»,— пояснили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Об отказе от муниципальных предприятий администрация Екатеринбурга объявила в мае текущего года. В статусе МУП останутся «Метрополитен», «Гортранс» и «Водоканал», остальные будут реорганизованы в акционерные общества (АО) или общества с ограниченной ответственность (ООО). ЕМУП «Спецавтобаза» является региональным оператором по вывозу отходов Западного и Восточного административно-производственного объединения Свердловской области, в том числе Екатеринбурга.

Анна Капустина