Спрос на самозанятых сотрудников за год вырос в Петербурге на 36%

За 11 месяцев компании Санкт-Петербурга опубликовали почти 20 тыс. вакансий по поиску самозанятых сотрудников, что на 36% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по стране зафиксирован рост на 28%. В Северо-Западном федеральном округе лидером по увеличению интереса к самозанятым стала Вологодская область. Там с начала года разместили на 75% больше предложений по трудоустройству таких сотрудников по сравнению с 2023 годом.

Между тем наибольший уровень дохода по округу зафиксирован в Ленинградской области — в среднем зарплаты доходят до 90 тыс. рублей. В Петербурге несколько меньше — 86,6 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что взять подработку перед Новым годом решили 44% жителей Петербурга.

Татьяна Титаева