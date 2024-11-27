Спрос на самозанятых сотрудников за год вырос в Петербурге на 36%
За 11 месяцев компании Санкт-Петербурга опубликовали почти 20 тыс. вакансий по поиску самозанятых сотрудников, что на 36% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе hh.ru.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В целом по стране зафиксирован рост на 28%. В Северо-Западном федеральном округе лидером по увеличению интереса к самозанятым стала Вологодская область. Там с начала года разместили на 75% больше предложений по трудоустройству таких сотрудников по сравнению с 2023 годом.
Между тем наибольший уровень дохода по округу зафиксирован в Ленинградской области — в среднем зарплаты доходят до 90 тыс. рублей. В Петербурге несколько меньше — 86,6 тыс. рублей.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что взять подработку перед Новым годом решили 44% жителей Петербурга.