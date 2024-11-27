Главные новости к утру 27 ноября

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла» вступило в силу. Оно предусматривает контроль Ливана над южной границей при поддержке Временных сил ООН. Израиль будет выводить своих военных в течение 60 дней.

Президент России Владимир Путин перед госвизитом в Казахстан написал статью, в которой оценил современное состояние и будущее отношений двух стран.

Система ПВО уничтожила ночью над Ростовской областью десять беспилотников, пострадавших нет.

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа и администрация главы Белого дома Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании по поводу передачи власти.

Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Украине и пополнение запасов вооружения, узнало издание Politico.

Как стало известно «Ъ», правительство может разрешить экспорт бензина для НПЗ на два месяца — с 1 декабря по 31 января 2025 года.

«Газпром» может продолжить поставки газа в Приднестровье на уровне 2 млрд куб. м /b> в год и после 1 января 2025 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной, узнал «Ъ».

Парламентская ассамблея НАТО на ежегодной сессии приняла резолюцию с призывом к разработке общей стратегии сдерживания России с учетом ядерной угрозы.

Советник избранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн отстранен от участия в некоторых встречах переходной команды политика, пишет The Wall Street Journal.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».