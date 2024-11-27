WSJ: Эпштейн отстранен от заседаний команды Трампа из-за подозрений в вымогательстве

Советник избранного президента США Дональда Трампа по правовым вопросам Борис Эпштейн, подозреваемый в вымогательстве у потенциальных претендентов на должности в новой администрации, отстранен от участия в ряде заседаний переходной команды республиканца. Об этом написала The Wall Street Journal (WSJ). Сам адвокат обвинения отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Эпштейн

Фото: Nathan Howard, Reuters Борис Эпштейн

Фото: Nathan Howard, Reuters

Источники газеты рассказали, что господин Эпштейн потерял возможность присутствовать на «некоторых встречах», где сторонники Дональда Трампа обсуждают актуальные вопросы. Это произошло из-за разбирательства в отношении господина Эпштейна со стороны штаба республиканца. Издание отметило, что такая проблема может вынудить избранного президента США выбирать между проверенными и лояльными людьми и теми, кто присоединился к нему позднее и хочет «дисциплинировать и упорядочить его вторую администрацию».

Директор по коммуникациям переходной команды господина Трампа Стивен Чанг, в свою очередь, заявил WSJ о проведении «обширного анализа соглашений, касающихся вопросов консультирования (избирательной.— "Ъ") кампании, в том числе в отношении Бориса Эпштейна». Подробности господин Чанг не привел.

Ранее The Washington Post писала, что господин Эпштейн просил желающих занять посты в новой администрации о выплате ему ежемесячного гонорара за консультации в обмен на лоббирование их интересов перед Дональдом Трампом. Анализ предполагаемой деятельности Бориса Эпштейна по просьбе республиканца провели его адвокаты. Согласно отчету, среди тех, от кого господин Эпштейн добивался выплат, был номинированный ранее на должность главы Минфина Скотт Бессент.

Подробнее о формировании новой администрации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп приглашает в свой кабинет».