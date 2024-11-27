Дональд Трамп и Джо Байден подписали меморандум о начале передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп и уходящий глава Белого дома Джо Байден подписали меморандум, который запускает период передачи власти в стране после победы республиканца на выборах. Об этом сообщили в переходной команде господина Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque , Reuters Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque , Reuters

Как правило, переходный процесс начинается сразу после объявления результатов выборов. Управление общих служб США до 9 ноября уведомляет «очевидного» победителя о выделении средств, офиса и других ресурсов для передачи власти. В предыдущем избирательном цикле этот процесс затянулся из-за отказа Дональда Трампа признать поражение.

В этом году администрация господина Байдена сразу заявила о готовности передать власть мирным путем. 13 ноября Джо Байден встретился с господином Трампом в Белом доме, чтобы обсудить детали процесса перехода.

«После завершения процесса отбора своего нового кабинета избранный президент Трамп вступает в следующую фазу перехода своей администрации, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом. Это позволяет нашим предполагаемым кандидатам в кабинет начать очень важную подготовку, включая развертывание оперативных групп в каждом ведомстве, и завершить упорядоченную передачу власти»,— заявила Сюзан Уайлс, которую Дональд Трамп номинировал на пост руководителя аппарата Белого дома (цитата по CNN).

Переходная команда господина Трампа ранее объявила о решении экономить деньги налогоплательщиков и работать за счет пожертвований. В заявлении подчеркивается, что все доноры будут открыты для общественности. Переходная команда также не планирует принимать пожертвования из-за рубежа и не будет пользоваться государственным имуществом, технологиями и другой федеральной собственностью.

Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница демократка Камала Харрис набрала 226 голосов. Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов 17 декабря. Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Подробнее о формировании новой администрации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп приглашает в свой кабинет».