На полках «Буквоеда» в Петербурге появились сборники «иноагента» Булата Окуджавы

Политолог Александр Балаян в одном из магазинов книжной сети «Буквоед» на Народной улице, 4, приобрел сборник стихотворений Булата Окуджавы. Однако книга была упакована в пленку с маркировкой, что советский поэт был признан иностранным агентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал политика-иноагента Бориса Вишневского Фото: Telegram-канал политика-иноагента Бориса Вишневского

Упаковка в пленку с маркировкой связана с предисловием издания, которое подготовил иностранный агент и литературовед Дмитрий Быков. «Возможно, магазин решил подстраховаться, так как на сайте сети не сказано об иноагентстве господина Быкова. Впрочем, это также может быть и брак партии, так как сейчас я подобных книг на полках магазинов не вижу»,– поделился мнением в беседе с «Ъ-СПб» доцент департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ СПб Александр Балаян.

Вместе с тем в пресс-службе торговой сети не смогли ответить на вопрос, почему умершего в июне 1997 года автора обозначили как «иноагента». Поэтому пока в компании только будут разбираться с появившейся информацией и официальный комментарий дадут завтра.

Ранее у сети «Читай-город», которая объединилась с петербургским «Буквоедом» в 2018 году, уже возникала похожая ситуация. В воронежском филиале компании продавались издания японского писателя Юкио Мисимы с маркировкой иностранного агента. Тогда в пресс-службе сети заявили, что это была техническая ошибка конкретного магазина.

Стефания Барченкова