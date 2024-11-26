Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На полках «Буквоеда» в Петербурге появились сборники «иноагента» Булата Окуджавы

Политолог Александр Балаян в одном из магазинов книжной сети «Буквоед» на Народной улице, 4, приобрел сборник стихотворений Булата Окуджавы. Однако книга была упакована в пленку с маркировкой, что советский поэт был признан иностранным агентом.

Фото: Telegram-канал политика-иноагента Бориса Вишневского

Фото: Telegram-канал политика-иноагента Бориса Вишневского

Упаковка в пленку с маркировкой связана с предисловием издания, которое подготовил иностранный агент и литературовед Дмитрий Быков. «Возможно, магазин решил подстраховаться, так как на сайте сети не сказано об иноагентстве господина Быкова. Впрочем, это также может быть и брак партии, так как сейчас я подобных книг на полках магазинов не вижу»,– поделился мнением в беседе с «Ъ-СПб» доцент департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ СПб Александр Балаян.

Вместе с тем в пресс-службе торговой сети не смогли ответить на вопрос, почему умершего в июне 1997 года автора обозначили как «иноагента». Поэтому пока в компании только будут разбираться с появившейся информацией и официальный комментарий дадут завтра.

Ранее у сети «Читай-город», которая объединилась с петербургским «Буквоедом» в 2018 году, уже возникала похожая ситуация. В воронежском филиале компании продавались издания японского писателя Юкио Мисимы с маркировкой иностранного агента. Тогда в пресс-службе сети заявили, что это была техническая ошибка конкретного магазина.

Стефания Барченкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...