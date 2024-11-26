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К 2027 году в Екатеринбурге появится три новых школы на 3,4 тысячи мест

В Екатеринбурге к 2027 году построят три новых школы, которые будут рассчитаны на 3,4 тыс. учеников. По информации главы департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексея Прядеина, к 2027/2028 учебному году численность учащихся превысит 212 тыс. человек. На данный момент в школах Екатеринбурга обучаются 202 тыс. учеников.

До 2027 года в Екатеринбурге заменят не менее 450 лифтов

До 2027 года в Екатеринбурге заменят не менее 450 лифтов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До 2027 года в Екатеринбурге заменят не менее 450 лифтов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На заседании гордумы Екатеринбурга господин Прядеин также отметил, что продолжится капитальный ремонт школ. Он добавил, что до конца текущего года завершится строительство второй очереди комплекса «Дацюк Арена» и капитальный ремонт крытого катка «Снежинка» на территории спортшколы «Юность». Ожидается, что до 2027 года завершится строительство «УГМК-Арены» на 15 тыс. зрителей.

Помимо этого, до конца года будет заменено 337 лифтов, большая часть из них — 291 лифт — за счет средств городского и областного бюджетов. С 2025 по 2027 года планируется заменить не менее 450 лифтов.

Также, до 2027 года запланирован ремонт дорог общей площадью 1,8 млн кв. м и 400 тыс. кв. м тротуаров. Наиболее весомыми являются транспортная развязка на пер. Базовом, строительство ул. Татищева и улично-дорожной сети в новых жилых районах, реконструкция ул. Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей.

В 2025-2027 годах будет закуплено 15 трехсекционных трамваев и 50 троллейбусов.

Напомним, по плану на 2025 год расходы бюджета Екатеринбурга составят 90,6 млрд руб., доходы — 87,5 млрд руб., что почти на 10 млрд руб. превышает плановые показатели 2024 года (около 80 млрд руб. и 76 млрд руб. соответственно).

Анастасия Таначева

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