Гражданина Украины отправили в колонию за шпионаж в Белгородской области

Верховный суд Луганской народной республики признал гражданина Украины виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области, чьи сотрудники вскрыли преступление, осужденному назначено 13 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как установлено в суде, мужчина 1977 года рождения осуществлял сбор и передачу противнику сведений военного характера о месте расположения и перемещениях воинских формирований на территории Белгородской области в интересах иностранного государства. Оперативники ФСБ задержали его на автомобильном пункте пропуска «Логачевка».

За время проведения специальной военной операции в приграничных регионах России оперативники ФСБ выявили и предотвратили несколько диверсий и арестовали несколько человек по обвинению в госизмене. Также были случаи выявления шпионажа гражданами других государств. Этой осенью временно проживавшая в Белгороде гражданка Украины получила за такое преступление 11 лет лишения свободы. В суде установлено, что женщина осуществляла сбор и передачу противнику сведений о месте дислокации и работе подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории региона.

Сергей Толмачев