Зажигательный дизайн

Основанная в 1872 году Симоном Тиссо-Дюпоном компания S.T.Dupont сначала изготовляла экипажи, затем кожаные портфели для дипломатов и бизнесменов, но постепенно выросла в производителя предметов роскоши. Сегодня французский бренд выпускает аксессуары и объединяет их в тематические серии. В новом дизайне Graff’ty, навеянном уличным искусством, оформлены перьевая ручка и роллер, две зажигалки, гильотина и кожаный футляр для сигар, а также пепельница из костяного фарфора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекция Graff’ty от бренда S.T. Dupont

Фото: S.T. Dupont Коллекция Graff’ty от бренда S.T. Dupont

Фото: S.T. Dupont

Среди продукции S.T.Dupont кожаные сумки занимают сейчас лишь третье место, уступая в объеме производства и популярности более технологичным изделиям — зажигалкам и ручкам. Предметами роскоши их делает качество. Логотип бренда стоит на изделиях, которые прослужат многие десятилетия и будут передаваться из поколения в поколение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перьевая ручка Line D Eternity Graff’ty, цветной лак, покрытие палладием, золотое перо

Фото: S.T. Dupont Перьевая ручка Line D Eternity Graff’ty, цветной лак, покрытие палладием, золотое перо

Фото: S.T. Dupont

У S.T.Dupont одни из лучших и самых дорогих зажигалок в мире. Первая серийная зажигалка, выпущенная компанией в 1941 году, была сделана из алюминия. После войны компания перешла на 18-каратное золото, серебро и другие драгоценные металлы. Сегодняшний ассортимент зажигалок S.T.Dupont довольно широк, стоят они от $140, а цена редких и лимитированных экземпляров превышает $10 тыс. Но прославили фирму зажигалки с мягким пламенем Ligne 1 и Ligne 2. Ligne 1 появилась в конце 1950-х годов, когда компания решила отказаться от конструкции с фитилем и керосином, как в зажигалках Zippo, и перейти на бутановый газ под давлением, подачу которого регулирует колесико. Первые такие зажигалки из-за дефекта конструкции крышки издавали характерный щелчок. Но он так понравился дизайнерам, что его оставили в следующей серии Ligne 2, появившейся в 60-х, и теперь он является отличительным признаком всех зажигалок S.T.Dupont. Каждая зажигалка звучит по-разному в зависимости от материала корпуса. Например, лакированные модели приглушают звук, а у покрытых палладием щелчок громче. В коллекции Graff’ty одна из зажигалок из звонкой серии Ligne 2 Cling, а вторая из серии Biggy, которая крупнее Ligne 2 и с другой, более мощной системой поджига. На обе модели нанесен слой цветного лака с дизайном Graff’ty.

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Что касается письменных инструментов Graff’ty, то это перьевая ручка с золотым пером и роллер из серии Line D в вариации Eternity. У обеих гильошированный колпачок с новым клипом в виде меча и лакированной буквой D на крышке.

Коллекция Graff’ty — это самые популярные бестселлеры бренда, имеющие единый дизайн. На ручки, зажигалки и гильотину для сигар рисунок нанесен в технике струйной печати по лаку на металлической поверхности, которая позволяет создавать сложные мотивы с исключительной четкостью и в ярких цветах. Сначала вручную наносят два базовых слоя лака, затем струйным принтером несколько слоев краски, что обеспечивает четкость рисунка и оптический эффект глубины изображения. После завершения печати наносится финишный прозрачный слой лака, придающий прочность поверхности и сохраняющий яркость и долговечность рисунка даже при регулярном использовании и негативном воздействии окружающей среды.

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На пепельницы из костяного фарфора с ручным покрытием серебром по краям и на сигарный футляр из телячьей кожи с металлическим основанием граффити нанесены также в технике струйной печати.

Сергей Данилян