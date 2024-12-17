Встреча с юбилеем

Декабрь — самое горячее время в Гранд Отеле Европа, и не важно, какая погода за окном. К периоду новогодних праздников тут готовятся тщательно и заблаговременно. У главного входа выстраиваются наряженные елки, на центральной мраморной лестнице гостей встречает строй щелкунчиков, перила увиты новогодними гирляндами, всюду расставлены светящиеся фонарики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Гранд Отеле Европа пройдет праздничный ужин по мотивам кинокомедии «Веселые ребята»

Фото: PrincipePrPrive В Гранд Отеле Европа пройдет праздничный ужин по мотивам кинокомедии «Веселые ребята»

Фото: PrincipePrPrive

Грядущий 2025 год — важная веха в истории Гранд Отеля: старейший представитель индустрии гостеприимства Петербурга отметит свое 150-летие. С 1875 года Hotel d’Europe (гостиница «Европейская») занимает целый квартал от Михайловской площади (ныне площади Искусств) до Невского проспекта. С самых первых дней отель претендовал на статус «гранда». И дело не только в масштабах архитектурного сооружения. Неслыханную роскошь интерьеров дополняли инженерные и технические новшества: лифты для постояльцев и перемещения багажа между этажами, машины для подъема блюд из кухни в номера. В отеле была собственная прачечная на верхнем этаже и телеграфная станция. Одной из достопримечательностей гостиницы уже 120 лет является ресторан «Европа» с парадным залом в стиле модерн, в интерьерах которого сохранилось огромное витражное панно. «Аполлон на колеснице» (предположительно, по эскизам Леонтия Бенуа) занимает почти всю стену и служит задником сцены.

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Фото: PrincipePrPrive Вид на Гранд Отель Европа

Фото: PrincipePrPrive

Более 30 лет назад в отеле появилась традиция воскресных бранчей — первый состоялся в 1993 году. В праздничные дни это любимое жителями и гостями Петербурга гастрономическое развлечение становится особенно роскошным и изысканным. А ресторан «Европа» превращается в место семейных встреч и дружеских посиделок, сюда приходят, чтобы обменяться подарками и немного отвлечься от предновогодней суеты. В этом помогут живая музыка и игристое, морепродукты и мясные деликатесы, бар без ограничений и миниатюрные шедевры от шеф-кондитера. Ресторан «Европа» проведет пять воскресных бранчей: три в декабре, а также 1 и 7 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости Гранд Отеля Европа

Фото: PrincipePrPrive Гости Гранд Отеля Европа

Фото: PrincipePrPrive

Декабрьская афиша ресторана «Европа» под стать расписанию Большого зала филармонии, находящегося по соседству: несколько раз здесь пройдет ужин-концерт «В гостях у Щелкунчика». Это вечер при свечах с сет-меню из пяти курсов и оперно-балетной программой. Ее непременные номера — «Снежное адажио», па-де-де из балета «Щелкунчик» в исполнении артистов балета и «Вальс цветов».

А 31 декабря в «Европе» устраивают праздничный гала-ужин по мотивам музыкальной кинокомедии «Веселые ребята». Фильм вышел на экраны в 1934 году. И его сценарий режиссер Григорий Александров и композитор Исаак Дунаевский сочиняли здесь же, в одном из номеров. Сегодня в апартаментах Гранд Отеля Европа стоят три рояля, так что можно предположить, что и почти столетие назад творческий дуэт не остался без музыкального инструмента.

Интерьеры Гранд Отеля Европа

Фото: PrincipePrPrive

И в эту новогоднюю ночь, открывающую юбилейный год в жизни Гранд Отеля Европа, история, сыгранная на экране Леонидом Утесовым и Любовью Орловой, повторится. Персонажи из фильма встретят гостей и проведут их в ожившую кинокартину. В исполнении музыкантов Sweet Hot Jazz Band прозвучат любимые с детства песни и мелодии. Приятным дополнением к празднику станет гала-ужин от шеф-повара Дениса Соболева из шести перемен блюд с винным сопровождением.

Нина Спиридонова