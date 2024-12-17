Магия вертикали

Дубай — город, где архитектура буквально стремится в небо, словно бросает вызов гравитации. Но One&Only One Za’abeel сможет удивить даже искушенного путешественника. Курорт, расположенный в районе Забиль, дебютировал в феврале этого года и сразу же заявил о себе как о новой точке притяжения для ценителей роскоши.

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Фото: One & Only Виды отеля One&Only One Za’abeel

Фото: One & Only

Урбанистический курорт

Выйдя из машины, сразу понимаешь, что перед тобой не просто курорт, а произведение архитектурного искусства. Две башни комплекса соединены крупнейшим в мире «горизонтальным небоскребом» The Link — футуристическим павильоном, парящим на высоте 100 м над землей. Все вместе это образует силуэт, который одновременно монументален и изящен. Внутри мост оказывается настоящим мини-городом с тремя этажами ресторанов, лаундж-зон и террас с панорамными видами. One Za’abeel, задуманный как визуальные ворота в Дубай, своим впечатляющим дизайном изменил динамичный городской пейзаж.

Этот курорт — первый опыт One&Only в формате урбанистических курортов, и ему удалось сохранить философию «теплой» роскоши, с которой ассоциируются пляжные отели бренда. Каждая деталь продумана, каждый гость ощущает себя частью чего-то особенного. Оказавшись в люксе Sanctuary Suite, я буквально потеряла дар речи. Огромные окна от пола до потолка открывают потрясающий вид на Дубай, который кажется бесконечным. Светлые песочные и золотистые оттенки интерьера, мраморные полы и элегантные ковры создают атмосферу комфорта. Причем настоящая магия начинается от входа: когда вы отворяете дверь номера, шторы плавно расходятся, открывая горизонт. В ванной комнате, украшенной мозаикой, есть все: от просторной ванны до отдельной гардеробной. В номере обнаружилось даже пространство для массажа и спа-процедур. Вас словно приглашают замедлиться и насладиться каждой минутой пребывания тут, лежа в мягкой постели или сидя за чашкой кофе в кресле.

Мини-город

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Фото: One & Only Виды отеля One&Only One Za’abeel

Фото: One & Only

The Link — настоящий гастрономический хаб, где каждая кухня — произведение искусства. Обедала я в Tapasake, ресторане с перуанско-японской концепцией «никкей», расположенном на крыше The Link. Тунец с цитрусовым соусом, сасими и изысканный флан с тонкой ноткой ванили заставляют забыть о времени. А вот ужин в Arrazuna оказался весьма интерактивным. Формат «рыночного» fine dining предполагает прогулку между восемью открытыми кухнями, где шефы готовят у вас на глазах. Турецкие блюда от Мехмета Гюрса впечатлили насыщенными вкусами, а коктейльный бар Sphere очаровал видом на ночной Дубай. Идеальное место для того, чтобы провести время с бокалом шампанского, любуясь огнями большого города. На завтрак в ресторане Aelia мне предложили лепешки с гранатом, мятой и жареный халуми, а также лимонные панкейки с тонкими нотками рикотты — отличный старт дня. В другие дни я попробовала там wellness-блюда: Tropical Granola Bowl, а также яйцо пашот с авокадо, фетой, грецкими орехами и мультизерновым хлебом — и это было невероятно вкусно.

И, конечно, мое главное увлечение — это Wellness, без которого я не представляю себе полноценного отдыха на курорте. На трех этажах спа-центра разместился первый в регионе Longevity Hub от Clinique La Prairie. Здешние программы антиэйджинга и восстановления выходят далеко за рамки обычных массажей. Польза от часового сеанса Revitalising Massage не ограничилась для меня приятными ощущениями и глубоким расслаблением: терапевт не только снял напряжение, но и дал рекомендации, как улучшить осанку и качество сна.

И еще один важный момент: курорт One&Only One Za’abeel задает высокий стандарт обслуживания, персонал мгновенно предугадывает ваши желания.

Радости зимнего сезона

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Фото: One & Only Интерьеры отеля One&Only One Za’abeel

Фото: One & Only

Расположенный рядом с Downtown Dubai, One&Only One Za’abeel находится недалеко от основных достопримечательностей города. Отсюда легко добраться до Burj Khalifa, Dubai Frame и DIFC — района, известного своими ресторанами и ночной жизнью.

Зимний сезон в Дубае — прекрасная возможность отправиться в лето. One&Only One Za’abeel разработал яркую программу праздника в центре мегаполиса — от элегантных вечеринок до изысканных ужинов. В новогоднюю ночь с крыши курорта можно рассматривать переливающийся разноцветными огнями город и любоваться грандиозным полуночным салютом.

Для кого это место, спросите вы? One&Only One Za’abeel — прекрасный выбор для деловых путешественников, семей и пар, ищущих новых впечатлений. Здесь гармонично сочетаются уют и инновации, каждая деталь говорит о внимании к гостю. А панорама ночного Дубая, открывающаяся с террасы The Link, вдохновляет на новые путешествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды отеля One&Only One Za’abeel

Фото: One & Only Виды отеля One&Only One Za’abeel

Фото: One & Only

Марина Родионова