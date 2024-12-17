Жизнь у воды

Джумейра, синоним роскоши и благополучия эмирата Дубай, вновь демонстрирует приверженность люксу, собирая на берегу своей бухты отели, в которые хочется отправиться немедленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Jumeirah Burj Al Arab

Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Burj Al Arab

Фото: Jumeirah Group

В мире, пожалуй, есть только один отель, который ясно себе представляешь, только слыша название, даже если в нем не останавливался. «Парус» Jumeirah Burj Al Arab не просто архитектурная достопримечательность, это главный символ Эмиратов последней четверти века, шедевр, прославивший Дубай на весь мир, отражая прошлое и будущее эмирата, а также его стремление стать одним из самых разнообразных и динамичных городов мира. Своим гостям отель предоставляет сервис на семь из пяти официально существующих звезд, эксклюзивность, приватность и много чего еще. Начнем с приезда. Встреча в аэропорту на белоснежном Rolls-Royce. Прибытие на собственный насыпной остров отеля. Перед въездом на соединяющий его с сушей мост — охрана, которая обеспечивает постояльцам максимально безопасный отдых. В отеле — ослепительная улыбка швейцара и приветствие с охлажденным полотенцем, розовой водой, финиками и арабским кофе. Далее — размещение, которым руководит личный дворецкий.

В Jumeirah Burj Al Arab исключительно двухэтажные люксы от 170 до 780 кв. м, которые отличаются числом спален. В их убранстве — сусальное золото, красное дерево и мрамор (есть даже сорт statuario, который использовал Микеланджело, работая над статуей Давида). В спальнях кровати за $40 тыс., подушки и одеяла гости могут выбрать из постельного меню. На потолке — громадное зеркало в золотой раме.

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Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Burj Al Arab

Фото: Jumeirah Group

Рестораны Jumeirah Burj Al Arab предлагают путешествие по кухням всего света. В итальянском ресторане-аквариуме L’Olivo at Al Mahara даже чтобы макнуть чиабатту, придется выбрать из десятков видов оливкового масла; в Al Iwan представлены деликатесы всех арабских регионов. А еще есть пляжный средиземноморский ресторан SAL и отмеченный звездой Michelin ресторан высокой европейской кухни Al Muntaha. Непременно нужно заглянуть и в Sahn Eddar, где подают изысканные закуски, устраивают afternoon tea и угощают знаменитым капучино с пенкой из 24-каратного золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Jumeirah Burj Al Arab

Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Burj Al Arab

Фото: Jumeirah Group

Следующая порция удовольствий ждет гостей в Talise Spa на высоте 150 м над Персидским заливом. Здесь используют лучшую в мире косметику, безупречно делают все виды массажа, а дизайн будто с живописных полотен ориенталистов завораживает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Jumeirah Burj Al Arab

Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Burj Al Arab

Фото: Jumeirah Group

Что касается купания, то на пляже в соседнем клубе Summersalt для гостей Jumeirah Burj Al Arab забронировано все самое лучшее; есть в отеле и инфинити-бассейн с морской водой, сливающийся с гладью Персидского залива.

«Парус» Jumeirah Burj Al Arab отлично виден из отеля Jumeirah Marsa Al Arab — их разделяют всего несколько сотен метров залива. Бронирование в Jumeirah Marsa Al Arab откроется в феврале-марте 2025 года. Отель, спроектированный известным архитектором Шоном Килла, выглядит как пришвартованная к берегу футуристическая 16-этажная суперъяхта. В нем 386 номеров, люксов и 82 эксклюзивные резиденции. Марина рассчитана на 82 лодки длиной до 61 м. Гигантская арка в основании отеля, а также панорамные окна и просторные террасы номеров, люксов и резиденций открывают фантастические виды на Jumeirah Burj Al Arab, марину и Персидский залив. В интерьерах — мрамор, дерево, фактурные ткани, шелковые ковры и хрустальные светильники ручной работы. Все это окрашено в тона закатного солнца — золотой, бежевый и оранжевый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Jumeirah Marsa Al Arab

Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Marsa Al Arab

Фото: Jumeirah Group

В Jumeirah Marsa Al Arab 11 ресторанов и 9 баров. Самый необычный — ресторан The Fore. Утром здесь подают завтраки, а вечером — блюда Средиземноморья, Индии, Паназии и Японии. Рестораны объединены четырьмя террасами и центральным баром, напоминающим плавающую жемчужину.

13 процедурных кабинетов с видовыми террасами на Персидский залив ожидают желающих восстановить силы в фирменном Talise Spa. Один из трех его этажей отведен исключительно для женщин. Основанные на холистических принципах и индивидуально подобранные ритуалы помогут улучшить самочувствие и подарят незабываемые впечатления. Спа-центр располагает 20-метровым крытым бассейном, фитнес-студией, тренажерным залом, где можно провести весь день, занимаясь своим здоровьем.

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О скуке тут не может быть и речи. Jumeirah — это сады, пляжи, бассейны, все возможные удовольствия и развлечения у воды, собранные под одним брендом.

Владимир Гридин