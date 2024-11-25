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До станции метро «Горный институт» в тестовом режиме пустили первый поезд

Первый поезд в тестовом режиме пустили со станции метро «Спасская» до строящегося «Горного института». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании «Метрострой Северной столицы». Состав успешно преодолел участок протяженностью более 3,6 км.

В ходе обкатки на новом отрезке Лахтинско-Правобережной линии специалисты протестируют работу систем связи и корректность функционирования централизованной системы управления: сигнальных механизмов, комплекса стрелочных переводов, систем автоматического ведения поездов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Горный институт» обещали открыть для пассажиров до конца 2024 года. Для этого необходимо проведение контрольных мероприятий и получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Отделочные работы на станции уже близки к завершению, недавно перед эскалаторами установили будущие турникеты.

Андрей Маркелов

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