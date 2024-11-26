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Коммерсантъ FM
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Opta Sports вернул «Спартаку» шансы на чемпионство

Московский футбольный клуб «Спартак» после победы над «Локомотивом» в столичном дерби вернулся в число клубов, имеющих шансы на чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ), по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.

Встреча 16-го тура РПЛ прошла 23 ноября на стадионе «Спартака» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Красно-белые одержали четвертую победу подряд в чемпионате страны с общей разницей мячей 13:2 и поднялись на четвертое место в таблице РПЛ. После 13 туров суперкомпьютер Opta показал, что у «Спартака» нет шансов на титул, теперь же шансы красно-белых оцениваются в 1,1%.

Также при обновлении сменился главный фаворит сезона: теперь, по версии сервиса, им является петербургский «Зенит» (64,3%), шансы «Краснодара», который после 13 туров был фаворитом, упали с 47,3% до 28,7%. Третьим в списке значится «Локомотив» (5,3%), также шансы на титул, по мнению сервиса, остаются у московского «Динамо» (0,5%). При этом теперь лишился шансов на чемпионство идущий шестым ЦСКА.

После 16 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» (39 очков), он обгоняет идущий вторым «Краснодар» на один балл. Третью строчку занимает «Локомотив» (34 очка), «Спартак» отстает от железнодорожников на три очка.

«РИА Новости»

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