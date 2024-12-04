Высоко и сложно

Еще 20 лет назад небоскреб в российской столице воспринимался как космический корабль, неожиданно приземлившийся в город, а в регионах о подобных проектах могли только мечтать. Сегодня высотками в деловом кластере «Москва-Сити» уже мало кого удивишь. Высотное строительство перестало быть бизнес-авантюрой чистой воды, но все еще остается наиболее сложным и дорогостоящим видом девелопмента. Впрочем, уверен партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков, все больше участников рынка считают, что риск того стоит, и берутся за создание такого продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Небоскреб, вписывающийся в ткань города, становится одной из его визитных карточек

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Небоскреб, вписывающийся в ткань города, становится одной из его визитных карточек

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За последние годы во всем мире было построено так много небоскребов, что их проектирование стало отдельным направлением на рынке. Разумеется, история высотного девелопмента насчитывает не один десяток лет, но такой сильной внутренней конкуренции и интенсивного появления новых команд ранее не наблюдалось никогда. Например, американское бюро SOM, спроектировавшее самый высокий небоскреб в Дубае Burj Khalifa, сделало такое проектирование одним из основных направлений в бизнесе.

Уходят в прошлое и представления о том, что непререкаемым лидером в высотном строительстве являются США. В спину западному миру дышат страны Азиатского-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а в каких-то аспектах уже и вовсе вырываются вперед. Китай, Сингапур Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар с каждым годом концентрируют на своих рынках все больше инвестиций и главных звезд в сфере проектирования высотных зданий.

В Европе политика высотного строительства более консервативна, но динамика также идет по нарастающей. Например, небоскребы The Shard в Лондоне от Притцкеровского лауреата Ренцо Пиано, Turning Torso в Мальме авторства Сантьяго Калатравы задают высочайшую планку качества.

По данным исследования Gensler, сейчас мы в целом переживаем очередной скачок доли значимости городов в мировой экономике. Новый виток урбанизации требует размещения большего числа людей на ограниченной территории, что приводит к появлению сверхплотных городских образований, таких как «Москва-Сити». Кроме того, в отдалении от центра появляются точечные высотные доминанты, влияющие на силуэт города и локальную среду.

В России небоскребы все еще очень дорогая игрушка, но параметры их окупаемости год от года улучшаются. Москва, где городская ткань постепенно уплотняется, а стоимость земли крайне высока, стала отличным полигоном для отработки качественных финансовых моделей высотного строительства.

Одним из самых актуальных направлений является создание многофункциональных высоток с премиальным жильем. Впрочем, медленно, но верно среди заоблачных по классу проектов появляются и более доступные.

Разумеется, термин «демократичность» в данном контексте условен и подразумевается лишь в рамках своей типологии. И все же еще совсем недавно стоимость уникальных конструкций и сложность инженерных систем не позволяли даже помыслить о выходе за рамки сегмента ультрапремиум-жилья.

То, что сегодня делает небоскребы необычнее, концептуально гибче и безопаснее, одновременно повышает скорость и возможности их проектирования/возведения. Речь идет о технологиях, совершивших невероятный скачок всего за десятилетие. Попутно высокая интенсивность подобного девелопмента позволяет быстро обкатывать свежие идеи на практике, обмениваться опытом, масштабировать в рынке экспериментальные решения. Более того, благодаря этому в России пока еще точечно, но все же небоскребы стали появляться и за пределами столицы, закладывая основы роста рынка в регионах.

Так, использование BIM, виртуальной и дополненной реальностей, в проектном процессе из баловства архитекторов и богатых инвесторов превратилось в обязательное требование для индустрии. Небоскребы стали сложнее, деньги — дороже, безопасность — ценнее, а цена ошибки в ведении бизнеса как никогда высока.

Цифровые инструменты помогают избежать или кратно минимизировать негативные последствия от таких ошибок, ведь глубина проработки моделей достигает уровня LOD 500 (LOD — level of details, детализация проектных решений). Сравнить это можно с деятельностью ученого, который долгое время рассматривал предмет невооруженным глазом, а затем получил в распоряжение цифровой микроскоп.

В части фасадов высотные здания становятся гораздо адаптивнее к различным функциям, локациям, требованиям пользователей. Дело в том, что одно из главных преимуществ небоскреба — обзор на 360 градусов, а большой процент остекления приводит к тому, что южная сторона может испытывать серьезные тепловые нагрузки. Отсюда вытекают дополнительные эксплуатационные издержки, потребление ресурсов и уменьшение сценариев использования помещений.

В современных небоскребах все чаще применяются элементы так называемого пассивного дизайна. Такой подход позволяет сократить энергопотребление и препятствовать проникновению избыточного тепла внутрь. В подобных случаях используются специальные многокамерные стеклопакеты с защитным напылением, неподвижные части, создающие тень в нужное время суток, а также кинетический фасад, где элементы меняют форму, регулируя тепловой поток. Усложняется и пластика, которая подстраивается под распределенный по вертикали функционал, окружающую городскую среду и видовые панорамы.

Благодаря новым типам фасадов и конституций создается возможность предлагать пользователям более сложные планировочные решения. Это означает увеличение вариативности жилья, коммерческих лотов, расширенные возможности работы с интерьерами и внутренним дизайном. Так получается не только двигать архитектурную мысль вперед, но и создавать более устойчивую экономическую модель, расширять целевую аудиторию проектов, разнообразие, а значит, и востребованность продукта, его инвестиционную привлекательность.

В части комфорта резидентов современные небоскребы имеют более совершенную конструктивную систему, позволяющую сводить до минимума колебания за счет установки системы балансиров на верхних этажах. Аэродинамика зданий также значительно эволюционировала, а продувка модели в аэродинамической трубе является неотъемлемой частью проработки проекта. Сегодня инженеры могут лучше оптимизировать ветровую нагрузку, что играет огромную роль в странах и регионах со сложным климатом.

ESG-повестка также имеет огромное значение, а проектировщики небоскребов делают акцент на экологичности и пассивном дизайне. Раньше безопасность и зеленая повестка в большей степени работали как инструмент маркетинга и способ пустить пыль в глаза. Сейчас энергоэффективность, экологичность и социальная ценность на порядок повышают востребованность продукта, лояльность общественного мнения и экономику эксплуатации.

В целом небоскреб все больше превращается в аналог сверхконцентрированной городской ткани, распределенной по вертикали. По сути, это квартал со всеми необходимыми функциями и тот самый 15-минутный город из брошюр урбанистов, где в качестве транспортной системы выступают высокоскоростные лифты.

А что дальше? Развитие архитектуры высотного строительства в ближайшей перспективе можно условно описать тремя основными сценариями.

В консервативном объект доминирует над окружающей застройкой, а здание выполнено в едином объеме, который сильно выделяется и контрастирует с контекстом.

Интеграционный вариант подразумевает, что классическую форму небоскреба разбавляют при помощи изломов, крупных сегментаций на ее гранях. В таком случае городское пространство проникает внутрь объекта и срабатывает объединение с внешней средой, а не доминирование над ней. В качестве показательных примеров можно назвать такие международные проекты, как MahaNakhon от Ole Scheeren или здания от бюро MVRDV.

Третий вариант — уникальные сооружения, такие как сверхтонкие здания, где возможно оснащение всего одной квартиры на этаже с ультравидовыми характеристиками и недостижимым опытом приватности, как в проекте бюро «Меганом» в Нью-Йорке.

В заключение хотелось бы указать на то, что победителем одной из наиболее престижных премий в мире небоскребов —International High-Rise Awards — в этом году стало датское бюро BIG со своим проектом в Сингапуре. Жюри сосредоточилось на таких критериях, как социальная ценность, устойчивость, инновации в решении местных проблем и перспективный дизайн. Именно эти параметры лягут в основу трендов развития высотного девелопмента. В Россию, как водится, они придут несколько позже, но игрокам рынка уже сейчас стоит иметь их в виду.