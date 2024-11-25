Глава ФМБА: с начала СВО медицинская помощь оказана 77 тыс. военнослужащим

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. На ней госпожа Скворцова сказала, что за время военной операции на Украине подразделения ФМБА оказали медицинскую помощь 77 тыс. военнослужащих.

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Фото: Пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Вероника Скворцова

Фото: Пресс-служба президента РФ

«Наши отряды и сейчас... работают в тесном сопряжении с Министерством обороны. Всего на сегодняшний день уже оказана медицинская помощь более 125 тыс. человек, из них 77 тыс. военнослужащих»,— сказала Вероника Скворцова на встрече с президентом (цитата по сайту Кремля).

Как добавила глава ФМБА, стационарная специализированная помощь оказывается в 17 медицинских центрах. Она уточнила, что в их числе — медцентр в Мариуполе, который открылся в январе 2024 года. В нем медицинскую помощь получили 41 тыс. мирных жителей и военнослужащих.

По словам Вероники Скворцовой, в первые недели боев на территории Курской области специалисты ФМБА оказывали помощь 300–400 раненым военнослужащим ежедневно. «На сегодняшний день медицинская помощь в Курской области оказана более 5,5 тыс. человек, прооперировано более 3 тыс., эвакуировано более 2 тыс.»,— добавила госпожа Скворцова.

В октябре 2023 года госпожа Скворцова говорила, что ФМБА участвует «в комфортном возвращении к благополучной и полноценной гражданской жизни участников и ветеранов СВО с помощью сочетания медицинской реабилитации, психологической адаптации и социализации, в том числе с привлечением к занятиям физической культурой, спортом, включая адаптивные виды и паралимпизм».