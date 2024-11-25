Контейнерный рынок России вырос с начала года до 5,466 млн TEU

Контейнерный рынок России за первые десять месяцев текущего года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщила пресс-служба транспортной группы FESCO. По данным аналитиков группы, рынок с января по октябрь достиг 5,466 млн TEU.

Импортные перевозки увеличились на 4% (до 2,338 млн TEU), а экспортные — на 6% (до 1,469 млн TEU). Перевозки внутри России достигли 1,151 млн TEU, увеличившись на 6%. Транзитные железнодорожные перевозки выросли 23% — 508 тыс. TEU.

Аналитики FESCO также отметили снижение экспорта через порты Дальнего Востока. За первые десять месяцев года он уменьшился на 26%. Однако экспорт через северо-западные порты страны увеличился на 46%, а через порт Новороссийск — на 26%. Импортные перевозки через дальневосточные порты выросли на 12%, через северо-западные — на 25%. Перевозки через порт Новороссийска стали меньше на 2%.

В октябре контейнерный рынок России показал небольшой рост по сравнению с октябрем 2023-го. Он достиг показателей 539 тыс. TEU. Основным драйвером роста аналитики FESCO называют перевозки через северо-западные порты страны.

В условиях роста доли России в обороте контейнеров со странами БРИКС+ аналитики и участники рынка видят потенциал в развитии терминальной инфраструктуры за рубежом. Как считают в «Технологиях доверия» и ГК «Дело», российским компаниям стоит развивать морские терминалы в транзитных странах.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Генералы причальной карьеры».