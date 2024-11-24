В Симферополе потушили крупный пожар на пивном складе
Пожарные полностью ликвидировали пожар, вспыхнувший на пивном складе в Симферополе. Об этом сообщает МЧС Крыма.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, возгорание возникло в селе Константиновка, на одноэтажном складе со стеклотарой. В ходе тушения пожарные вынесли с места возгорания семь 50-литровых пропановых баллонов. В МЧС отметили, что была угроза, что огонь перекинется на соседнее здание, но этого удалось избежать.
Площадь пожара составила 200 кв. м. В его ликвидации участвовали 35 человек и 11 единиц техники. Пострадавших в результате возгорания нет.