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В Симферополе потушили крупный пожар на пивном складе

Пожарные полностью ликвидировали пожар, вспыхнувший на пивном складе в Симферополе. Об этом сообщает МЧС Крыма.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, возгорание возникло в селе Константиновка, на одноэтажном складе со стеклотарой. В ходе тушения пожарные вынесли с места возгорания семь 50-литровых пропановых баллонов. В МЧС отметили, что была угроза, что огонь перекинется на соседнее здание, но этого удалось избежать.

Площадь пожара составила 200 кв. м. В его ликвидации участвовали 35 человек и 11 единиц техники. Пострадавших в результате возгорания нет.

Александр Орлов

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