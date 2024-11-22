Минюст объявил иноагентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина

Министерство юстиции России вечером 22 ноября объявило иностранными агентами бывшего депутата Госдумы Олега Шеина и ЛГБТ-активиста Вадима Ваганова («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Олег Шеин (признан иностранным агентом) в 2016 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Вадим Ваганов (признан иностранным агентом) Фото: страница Вадима Ваганова в VK Следующая фотография 1 / 2 Олег Шеин (признан иностранным агентом) в 2016 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Вадим Ваганов (признан иностранным агентом) Фото: страница Вадима Ваганова в VK

«Шеин участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента»,— говорится в сообщении Минюста. Господина Шеина (признан иноагентом) также обвиняют в распространении фейков о решениях российского правительства.

«Ну что ж. Два с половиной года работы против мракобесия и реакции у меня было. Это щедро по нынешним временам»,— прокомментировал решение Минюста господин Шеин (признан иноагентом) в своем Telegram-канале.

Олег Шеин (признан иноагентом) был депутатом третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов Госдумы. Также представляет партию в региональной думе. Господин Шеин (признан иноагентом) участвовал в октябрьских событиях 1993 года в Москве на стороне Верховного Совета. Среди прочего, он был участником прорыва блокады Дома Советов и событий у телецентра Останкино. С 2005 по 2006 года он был членом партии «Родина», после чего вступил в «Справедливую Россию». В 2018 году Олег Шеин (признан иноагентом) стал одним из организаторов национальной кампании против повышения пенсионного возраста.

Вадим Ваганов (признан иноагентом), по версии Минюста, распространял материалы иноагентов и фейки о российской власти. Минюст также называет его сотрудником проекта, уже включенного в реестр иноагентов. Господин Ваганов (признан иноагентом) — бывший член «Молодежного Яблока». В 2019 году он участвовал в муниципальных выборах в МО Пушкин. В день принятия Госдумой закона о запрете пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признанно в РФ экстремистским и запрещено) в 2022 году он совершил каминг-аут.

Из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021». В реестр оно было включено в 2021 году. Было основано журналистом «Открытых медиа» (материнская структура признана нежелательной в РФ) Максимом Гликиным (объявлен иноагентом).