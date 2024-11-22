В Ростове на продажу выставлен особняк XIX века за 110 млн рублей

В донской столице за 110 млн руб. выставлен на продажу трехэтажный доходный дом XIX века по адресу ул. Большая Садовая, 90. Соответствующее объявление разместило агентство по недвижимости «Леопольд» на платформе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: avito.ru Фото: avito.ru

Общая площадь особняка занимает 600 кв. м. На первом этаже размещены магазины, а на остальных двух – четыре жилые квартиры.

Здание является одним из доходных домов Г. Г. Бейхмана. Оно построено в стиле эклектики и сочетает в себе различные направления, в том числе барокко и классицизм. Особняк входит в историческую застройку ул. Большой Садовой.

Анастасия Казуков