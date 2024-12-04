Змеиный ряд

Коллекция змеек Serpenti — самая известная и самая популярная среди всех линий Bulgari. Змеи для них — друзья человека. Помните у Гофмана историю студента Ансельма и его Серпентины, представшей перед ним в образе гибкой змейки. «Серпентина! Дорогая Серпентина! — восклицал Ансельм в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он увидал, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанною любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bulgari Serpenti Pallini, белое золото, бриллианты круглой огранки (66,31 карата), 2 изумруда грушевидной формы (0,47 карата)

Фото: Bulgari Bulgari Serpenti Pallini, белое золото, бриллианты круглой огранки (66,31 карата), 2 изумруда грушевидной формы (0,47 карата)

Фото: Bulgari

Bulgari идут рука об руку со змейками еще с сороковых годов. Им есть на что опереться — ведь история дружбы женщины со змеем древнее библейской. В археологических музеях среди античного золота есть множество браслетов в виде змеи.

На сентябрьских Женевских часовых днях Bulgari показали новых ювелирных часовых змеек — Serpenti Pallini, с гибким телом, издающим нежный шелестящий звук. Так устроено покрытие браслета. «Чешуя» Pallini состоит из маленьких золотых бусин или бриллиантов классической огранки, закрепленных на золотой сетке, с использованием старинной и редкой ювелирной техники en tremblant, то есть «в движении», «в дрожании». Serpenti Pallini предстает в трех вариантах: с бриллиантами в белом золоте, в белом или розовом золоте, а также в белом или желтом золоте.

Как рассказывает арт-директор часового направления Bulgari Фабрицио Буонамасса Стильяни, ему хотелось напомнить о первых моделях Pallini, созданных в 1955 году, с браслетом из желтого золота и бриллиантов, который пять раз обвивался вокруг запястья. «Новая интерпретация Pallini, что в переводе с итальянского означает "маленькие круглые бусины", следует традиции, это дань наследию Bulgari». Меж тем уже не первый раз арт-директору вместе с инженерами марки приходится уделять столько же внимания архитектуре и технике создания браслетов, сколько и механике часов. Классический витой браслет-«тубогаз» Serpenti был шедевром послевоенного дизайна. Но чтобы иметь возможность украсить гибкий браслет драгоценными камнями, для создания ювелирных Serpenti Spiga пришлось разработать сложную конструкцию из десятков звеньев, каждое особенной формы, держащихся на растяжке-пружине, точно подвесной мост. И вот теперь новая история браслета с «маленькими круглыми бусинами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мануфактурный микромеханизм Piccolissimo BVL100, ручной завод, запас хода 30 часов

Фото: Bulgari Мануфактурный микромеханизм Piccolissimo BVL100, ручной завод, запас хода 30 часов

Фото: Bulgari

Вот уже несколько лет, как ювелирные змейки Bulgari имеют специальный механизм. В 2022 году марка показала один из самых маленьких в мире механизмов — Calibre Piccolissimo BVL100. Революция здесь не только в размерах — 12,3 мм в диаметре при 2,5 мм толщины и весе всего 1,3 грамма. Это первый за много лет миниатюрный механизм, специально разработанный для женских часов, в которых раньше устанавливали только кварц. Как будто бы мы вернулись в докварцевые времена. Но на другом уровне.

«Мы создаем ювелирные часы, которые стоят сотни тысяч евро. Но нас несколько смущало, что у таких дорогих часов внутри кварцевый механизм. И дело тут не в том, что он чем-то хуже. Просто, с нашей точки зрения, если корпус часов — это тонкое ремесло и драгоценные камни, то и сердце часов должно быть таким же. Мы решили вернуть ювелирным часам драгоценное сердце, переосмыслив механизмы, которые были частью мира ювелирных часов до 1970-х годов»,— говорит о Piccolissimo глава Bulgari Жан-Кристоф Бабен. Возможность переставлять механизм из одних Serpenti Pallini в другие дает и дополнительную опцию: его можно развернуть, приспособив тем самым для удобного чтения как на левой, так и на правой руке. Это и понятно, при всех достоинствах точной механики Pallini прежде всего украшение, браслет, который нужно носить свободнее, чем обычные часы. «Мы применили в наших часах особую ювелирную технику, идеально сочетающуюся с точностью механизмов,— это подлинное слияние культового итальянского образа Serpenti и швейцарского механизма Piccolissimo»,— продолжает Жан-Кристоф Бабен.

В конце января, отметив католическое Рождество, Новый, старый Новый год, православное Рождество, мы будем отмечать год змеи. Так вот римской марке Bulgari даже не придется к нему специально готовиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bulgari Serpenti Pallini, белое и желтое золото, бриллианты круглой огранки (7,53 карата), 2 изумруда грушевидной формы (0,48 карата)

Фото: Bulgari Bulgari Serpenti Pallini, белое и желтое золото, бриллианты круглой огранки (7,53 карата), 2 изумруда грушевидной формы (0,48 карата)

Фото: Bulgari

Можно ли не полюбить новые Serpenti Pallini? Никак нельзя. «Милая, дорогая Серпентина,— сказал студент Ансельм,— когда я буду владеть тобою, что мне до всего остального?»

Урс Дюмаре, перевел с французского Алексей Тарханов