Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за аномально теплой погоды

Из-за рекордно высокой среднесуточной температуры в Москве и сильных осадков открытие катка на ВДНХ перенесли на 26 ноября, сообщила пресс-служба выставки. Планировалось, что каток начнет работу сегодня, 22 ноября, однако в штатном режиме он откроется 26 ноября, а торжественные мероприятия по случаю официального открытия пройдут 29 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Всем, кто приобрел билеты на даты 22, 23, 24 ноября, будет предоставлена возможность посетить каток в ЛЮБОЙ день его работы сезона 2024–2025 (кроме новогодней ночи и новогодних праздников) или воспользоваться опцией возврата билетов»,— сказано в сообщении на сайте ВДНХ.

В столице наблюдается аномально высокая температура, которая сопровождается сильными ливнями, рассказали в пресс-службе. Из-за теплой погоды и осадков система охлаждения катка не справляется с нагрузкой: не сможет компенсировать длительное воздействие тепла или дождя.

По информации центра «Фобос», сегодня в Москве ожидается малооблачная погода, от 0°C до +3°C. Ночью температура составит от 0°C до +2°C.