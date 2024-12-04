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Просто космос

Baraka Meteorite

Итальянский бренд Baraka, создающий мужские украшения с использованием необычных материалов, появился на рынке в 1973 году. Еще в 1974-м ювелиры марки объединили натуральный каучук с золотом и бриллиантами, а в середине 1980-х получили премию Diamonds International Awards за особенный дизайн браслета. Одна из новейших коллекций бренда, Meteorite, состоит из украшений, в состав которых входят кусочки настоящих метеоритов.

Кольца Baraka из коллекции Meteorite

Кольца Baraka из коллекции Meteorite

Фото: Baraka

Кольца Baraka из коллекции Meteorite

Фото: Baraka

С 2010 года бренд принадлежит компании Muraro Lorenzo Spa, основанной в 1975 году Лоренцо и Иваной Мураро. К моменту приобретения Baraka в портфолио группы уже были два ювелирных бренда, основанных самими Лоренцо и Иваной — Comete Gioielli (1996) и Ambrosia (2006). В отличие от них, Baraka производит исключительно мужские украшения. Над ними сегодня трудятся 130 сотрудников, в том числе мастера с редкими техническими навыками. Свое вдохновение ювелиры бренда черпают в архитектуре и сложных механизмах, рассказывая о них на языке драгоценных материалов и современного дизайна.

Запонки Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир

Запонки Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир

Фото: Baraka

Запонки Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир

Фото: Baraka

Результат — элегантные украшения для мужчин, часто технически сложные в изготовлении. Золото и бриллианты в них сочетаются со сталью, каучуком, эмалью, натуральной кожей, резиной, керамикой и даже цветным винилом. Благодаря авангардным формам и использованию нетрадиционных для ювелирного дела материалов привычно строгие линии ювелирных украшений выглядят по-новому. Все изделия изготавливаются вручную, на создание одного кольца, например, мастерам компании иногда требуется не менее двух недель. Украшения со знаком Made in Italy отличаются удивительным вниманием к деталям и желанием постоянного совершенствования самой ювелирной техники. Так, у Baraka несколько патентов на технологии изготовления мужских колец, оригинальных застежек, цепочек и шарнирных соединений. Благодаря этим новшествам бренд производит не только красивые, но и в высшей степени функциональные украшения, которые приятно и удобно носить каждый день, не снимая.

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Браслет Meteorite, розовое и белое золото, каучук, метеорит, сапфир

Браслет Meteorite, розовое и белое золото, каучук, метеорит, сапфир

Фото: Baraka

Браслет Meteorite, розовое и белое золото, каучук, метеорит, сапфир

Браслет Meteorite, розовое и белое золото, каучук, метеорит, сапфир

Фото: Baraka

Браслет Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир, рубин, черные бриллианты

Браслет Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир, рубин, черные бриллианты

Фото: Baraka

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Браслет Meteorite, розовое и белое золото, каучук, метеорит, сапфир

Фото: Baraka

Браслет Meteorite, розовое и белое золото, каучук, метеорит, сапфир

Фото: Baraka

Браслет Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир, рубин, черные бриллианты

Фото: Baraka

Предметы коллекции Meteorite выполнены с использованием двух метеоритов, приобретенных компанией для создания нового авангардного дизайна. Так что браслеты, кольца и подвески дополняет материал, который путешествовал миллионы лет в космосе, прежде чем попасть на Землю. Чистые, выверенные линии украшений напоминают о далеких галактиках, круговые золотые полосы символизируют Солнечную систему, а синий сапфир на них — нашу планету.

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Кулон Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир, бриллианты

Кулон Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир, бриллианты

Фото: Baraka

Кулон Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир

Кулон Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир

Фото: Baraka

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Кулон Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир, бриллианты

Фото: Baraka

Кулон Meteorite, розовое и белое золото, метеорит, сапфир

Фото: Baraka

Украшения Meteorite выглядят строго и элегантно и предназначены для тех мужчин, что любят драгоценности. К каждому изделию добавлен золотой винт в качестве отличительного знака бренда. Такая техническая деталь служит постоянным напоминанием о том, что эти ювелирные украшения созданы для сильной половины человечества.

Сергей Данилян

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