Эксперт ожидает рост дефолтов на рынке облигаций в первой половине 2025 года

Член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Илья Винокуров считает, что в предстоящем году облигационный рынок рискует столкнуться с волной дефолтов. Как он заявил в интервью «Ъ», такое возможно как в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингами ВВВ и ниже, так и в инвестгрейде.

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Фото: Предоставлено Ассоциацией владельцев облигаций Илья Винокуров

Фото: Предоставлено Ассоциацией владельцев облигаций

«Привела к этому не только последовательная жесткая денежно-кредитная политика ЦБ с постоянным повышением ключевой ставки, но и начавшаяся в последнее время борьба с кредитным импульсом, выразившаяся не только в резком увеличении стоимости, но и в значительном снижении доступности кредитных средств для эмитентов»,— сказал эксперт.

По словам господина Винокурова, всплеск дефолтности возникает примерно через полгода после резкого расхождения спредов на рынке долга. История российских торгов говорит о том, что существенный рост дефолтов ждет рынок уже в первой половине предстоящего года, пояснил он. Однако предпосылки для этого будут заметны, считает эксперт, уже в четвертом квартале 2024 года.

Инвесторы также ожидают роста числа дефолтов на российском облигационном рынке в следующем году, согласно опросу участников конференции «Эксперт РА», проведенному в октябре 2024 года. Более половины респондентов прогнозируют волну дефолтов, причем 27% ожидают их уже в первой половине 2025 года.

Говоря о масштабе предстоящих дефолтов, Илья Винокуров порекомендовал ориентироваться на данные предыдущих лет как в РФ, так и в США. «В 2022 году в секторе ВДО мы увидели дефолтность на уровне 6% от объема эмиссии, тогда как обычно дефолтность этого сегмента в РФ не превышает 1% в год. В США в обычные годы она составляла около 1–3%. Однако в кризисные годы, например в 2008 году, дефолтность ВДО, включая "падших ангелов", то есть эмитентов, потерявших инвестиционный рейтинг, доходила до 10–12%»,— заключил эксперт.

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