Участник СВО избран мэром Дагестанских Огней

Собрание депутатов города Дагестанские Огни единогласно избрало Замира Гаджимурадова главой города, сообщила пресс-служба городской администрации. В начале июля Замир Гаджимурадов был назначен советником главы Дагестана.

Капитан Гаджимурадов принимал участие в специальной военной операции (СВО), говорится в сообщении мэрии. В зону ведения боевых действий направился добровольно, являлся заместителем командира батальона «Ахмат». Удостоен ордена Мужества.

В конце апреля нынешнего года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что Замир Гаджимурадов и еще несколько военнослужащих стали участниками федерального проекта «Время героев».

«Все они имеют шансы в будущем занять высокие посты в родной республике, за безопасность которой они воевали, рискуя самым ценным — своими жизнями,— написал господин Меликов в своем Telegram-канале.— Не сомневаюсь, что они и многие другие отважные дагестанцы станут хорошими управленцами и принесут огромную пользу нашей республике».

Юлия Рыбина, Махачкала