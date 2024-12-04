Кампус будущих профессионалов

В стремительно меняющемся мире борьба за ресурсы и место под солнцем глобальной экономики становится все более жесткой. За такими сложными понятиями, как «индустрия 5.0» или «технологическая революция», скрывается довольно простой термин — «конкуренция». Ключ к успеху в этом контексте — наличие кадровой базы, компетенций и знаний, достичь которых без качественного образования и соответствующих площадок, таких как современные кампусы, попросту невозможно, считает глава архитектурного бюро HADAA Георгий Тюгаев.

Обычно слово «кампус» вызывает ассоциацию со студенческим кварталом или городком при вузе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Основной мотив развития различных по профилю кампусов в России состоит в том, что во множестве отраслей в стране ощущается серьезная нехватка квалифицированных специалистов. С каждым годом проблема подготовки большего количества новых кадров и повышения их квалификации становится все острее. Широкая сеть кампусов может стать залогом не просто подготовки выпускников институтов с абстрактными знаниями, а готовых специалистов с практическими навыками и реальными кейсами за плечами. Покидая стены подобных образовательных платформ, они сразу смогут играть значимые роли в своих индустриях и включаться в бизнес-процессы.

Обычно слово «кампус» вызывает ассоциацию со студенческим кварталом или городком при вузе, но сегодня подобные представления сильно устарели. Современный кампус требует не только лекториев и общежитий, но и продвинутых производственных площадок, шоу-румов, бизнес-лабораторий и т. п.: новая промышленная революция невозможна в отрыве теории от практики.

В классическом университете кафедры нередко живут автономно, занимаясь локальной деятельностью, что сильно уменьшает возможности для взаимной интеграции знаний и навыков. Новые реалии предполагают синергию между дисциплинами и обучение интеграции знаний в практику. Многие университеты осознают, что им необходима глубокая трансформация, но осуществить ее в рамках существующих зданий и комплексов им крайне тяжело. Речь идет и об объеме инвестиций, и об изменении учебных процессов, и о внутренней логистике и процессах.

Сегодня руководство крупных вузов накопило достаточную базу идей по выводу своей деятельности на качественно новый уровень, а государство готово выделять на это деньги. Но практическая реализация концепции кампуса в рамках реконструкции, а не нового строительства крайне сложна, а часто и вовсе невозможна.

В данном вопросе можно провести простую аналогию с бизнесом, который концептуально перерос свой старый офис. Многие процессы напрямую завязаны на структуру помещения, которое когда-то досталось компании. Если она добавляет новые виды деятельности, расширяет целевую аудиторию и географию, то прежние площади просто неспособны их эффективно поддерживать, даже если провести ремонт, снести перегородки, купить новую мебель и компьютеры. В обоих случаях для закрытия возникших потребностей нужно принципиально иное пространство, при создании которого не обойтись без профессиональной архитектурной работы.

При проектировании кампусов, как ни в каком ином случае, важен контекст места, географии, климатических особенностей локации. Так, у нас много регионов с холодным климатом, а значит, для полноценного функционирования кластера и организации перемещений необходимо создать единый теплый контур для всех объектов. На практике это реализовано в казанском Иннополисе, где университет связан с общежитием и учебными корпусами комфортным контуром навигации в любое время года. Причем по итогам обратной связи со студентами и преподавателями удалось установить, что такое достаточно простое решение в разы повышает эффективность работы, учебы, посещаемость, интенсивность общения. В южных регионах есть проблема солнцезащиты, которую также можно решить путем правильного структурирования кампуса и прокладки коммуникаций.

Работа со структурой образовательного кластера играет огромную роль. Так, когда мы интегрируем в него производственные помещения или научные лаборатории, связанные с созданием передовых продуктов, важно, чтобы кампусы были не единым объектом, а группой зданий. Они должны быть размещены на достаточном расстоянии, так как в случае форсмажора избежать крупных последствий гораздо проще.

В целом, в отличие от универсальных типологий, таких как жилье, торговый центр или отель, кампусы отличаются глубокой индивидуальностью. Форма и структура кластера зависят от социокультурных, профессиональных особенностей и процессов. Так, строители или химики радикально отличаются от филологов и экономистов, а значит, возводить для них типовые кампусы попросту неразумно. Каждый кампус — штучный проект, а попытка максимально быстро масштабировать один удачный кейс обернется неизбежным провалом.

В современных реалиях кампусы могут и должны становиться драйверами региональных экономик, ведь для России крайне важно усилить равномерность своего экономического развития. При идеальном сценарии человек, отучившись в университете, должен быть так мотивирован, чтобы остаться в том регионе, где он получило образование. Например, если мы говорим про научно-производственные кампусы, логично было бы обеспечить последовательную практику на кафедре, предприятии, формировать комфортные условия для старта собственного бизнеса выпускников. Руководители, ведущие научную деятельность и производственный процесс, заслуживают права получить возможность расти вместе со своими студентами, открывать новые возможности, ведь тогда им попросту не нужно будет уезжать в поисках возможностей для самореализации. Такой подход позволит стимулировать бизнес на местах, формировать кадровый резерв, улучшать профессиональный и социальный климат, обеспечить рост доходов.

В качестве прекрасного примера реализации таких идей на практике можно назвать кампус Дальневосточного федерального университета, который отлично структурирован, нацелен и на науку, и на образование, и на общественные функции. К тому же он прекрасно презентует себя визуально и с точки зрения социального маркетинга, что повышает привлекательность для молодых людей. Есть и показательные истории про кампусы от частных компаний, такой как «Сбер». Да, их кластер заточен под бизнес, а не науку, но является отличной иллюстрацией «плавильного котла», где создается живая и эффективно работающая экосистема.

Если говорить о месте кампуса в городской ткани, то он способен быть как вещью в себе, так и органичной частью среды. Во многом это зависит от размера и экономического профиля населенного пункта. Так, если мы хотим создать общую точку роста для региона, то он может быть сформирован как самостоятельный центр генерации рабочих мест и активностей. Если мы хотим усилить отдельные отрасли, локации и территории, то кампус может быть подключен к ним при помощи соответствующих проектных решений.

Впрочем, при любом раскладе речь идет о довольно закрытом контуре безопасности, что необходимо принимать во внимание на этапе создания концепции. В противном случае существует неиллюзорная вероятность образования анклава, который перекроет среду или изолирует ее отдельные части. Поэтому наиболее частым решением все же является отдельное размещение, позволяющее по мере необходимости достраивать комплекс, корректировать его наполнение.

Уровень и структура инвестиций в кампус во многом зависят от федеральных и региональных KPI к проекту. Иными словами, важно, сколько новых квалифицированных кадров нужно региону, какого профиля, как скоро и на какую перспективу. Для достижения заданных результатов жизненно необходимо, чтобы в создании технического задания на проектирование участвовали представители университета и властей. Так, одни отвечают за целевые показатели, а другие — за правильную постановку задач. Иначе мы рискуем получить непривлекательный и нежизнеспособный кейс, где за красивым фасадом скрывается морально устаревший подход к образованию.