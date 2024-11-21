В зале пленку зажевали

Важный прецедент для сферы кинопроката может быть создан калининградским управлением Роспотребнадзора. Ведомство требует, чтобы местный кинотеатр разрешил приходить на сеанс со своими напитками и едой. Поводом стал недопуск в зал зрителей с пиццей — чиновники посчитали это нарушением прав потребителей. Опрошенные “Ъ” юристы признают, что запрет своей еды можно трактовать как незаконное навязывание покупок в кинобаре. Однако эксперт в области кинопроката утверждает, что бизнес лишь пытается избежать расходов на чистку кресел и ковролина, испачканных фастфудом. При этом закон дает право устанавливать запрет на пронос определенных предметов в кинозал, но без решения суда неясно, входит ли туда зрительская еда, указывают собеседники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Центральный районной суд Калининграда приступил к рассмотрению иска местного управления Роспотребнадзора к ООО «Люмен-Фильм НН». Поводом для разбирательства стала жалоба местных жителей, которые 15 марта попытались прийти в кинотеатр «Люмен» со своей пиццей. Сотрудники учреждения предложили гражданам оставить продукты в камере хранения, но те отказались и были выведены охраной. Управление Роспотребнадзора выдало кинотеатру предостережение, в котором раскритиковало установленные «Люмен-Фильм НН» правила посещения кинотеатра. Этот документ запрещает приносить в зал «продукты питания и напитки, имеющие сильные или устойчивые запахи, жирные, липкие, крошащиеся или выделяющие жидкости при употреблении». По мнению ведомства, это ущемляет права потребителей: «Администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на просмотр или удалить из зала в случае нарушения им общественного порядка или причинения вреда имуществу кинотеатра. Отказать в допуске с имеющимися при себе продуктами питания администрация кинотеатра не вправе». После предостережения ведомство обратилось в суд. Причем в иске Роспотребнадзор сослался на ст. 16 закона «О защите прав потребителей», где говорится о недопустимости ситуации, когда покупка одних товаров или услуг обязывает купить еще и другие.

«Люди пришли с пиццей, решили зайти нахрапом — "мы имеем право, а ваши правила нам не указ"»,— описывает мартовский инцидент гендиректор и совладелец «Люмен-Фильм НН» Павел Поникаровский. В соцсетях кинотеатра уже появился шуточный ролик, где зритель приходит на сеанс с упаковкой лапши быстрого приготовления. По сюжету другие посетители выливают лапшу ему на голову. Господин Поникаровский считает, что Роспотребнадзор «защищает нарушителей» и «не учитывает изменения, принятые в 2021 году».

Речь идет о постановлении правительства РФ №1338. «Тогда кинотеатрам в целях сохранения имущества и обеспечения правопорядка разрешили включать в правила некоторые запреты. В частности, запрещать проносить в кинозал едко или резко пахнущие вещества, находиться в грязной одежде»,— рассказывает управляющий партнер ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Екатерина Заболоцкая. Однако в перечне возможных запретов нет продуктов питания, отмечает эксперт, а пиццу «вряд ли можно отнести к резко пахнущим веществам, хотя она и может быть ароматной». «Главное, чтобы пицца не портила и не пачкала имущество кинотеатра»,— подчеркивает госпожа Заболоцкая.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева считает обоснованным аргумент Роспотребнадзора о нарушении ст. 16 закона «О защите прав потребителей». По ее мнению, запрет проноса пищи и напитков без веских оснований может быть расценен как «фактическое навязывание продукции, реализуемой в кинотеатре». Юристы напоминают схожий случай: в 2017 году Верховный суд РФ признал незаконным запрет на пронос своей еды в аквапарк и аргументировал решение как раз ущемлением прав потребителей.

Финансовые потери от чужой еды для кинотеатра незначительны, заверяет главный редактор аналитического портала Cinemaplex Рифат Фазлыев, ведь «такой зритель изначально не собирался ничего покупать в кинобаре». Эксперт утверждает, что большинство кинотеатров не препятствуют проносу продуктов, «так как сохранить хорошие отношения со зрителями для них важнее, особенно там, где высокая конкуренция». Реальная же причина запретов, по словам господина Фазлыева,— риск значительных расходов из-за неаккуратных посетителей: «Рассыпанный попкорн и раздавленные начос, предоставляемые кинобаром, достаточно легко убрать. А вот для масляных потеков от фастфуда на креслах и ковролине уже необходима химчистка». Калининградский процесс покажет кинопрокатчикам, «имеет ли влияние» правительственное постановление, заключает эксперт.

Отметим, в 2019–2021 годах Минкультуры неоднократно предлагало внести в законодательство право кинотеатров запрещать пронос зрительской еды, указывая, что от этой проблемы страдают кинотеатры в небольших городах. Роспотребнадзор всякий раз выступал против подобного запрета.

Татьяна Рязапова, Калининград; Александр Черных