Главные новости за 20 ноября. Сочи

В проекте новых Правил землепользования и застройки Сочи основные изменения затрагивают площадь ИЖС. Ее увеличат с 300 до 500 кв. м.

Администрация Краснодарского края совместно с управляющими компаниями курортов «Газпром Поляна», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» подготовила «Проект правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в городе Сочи».

Центральный районный суд Сочи вынес приговор Юрию Артемову и Дмитрию Вайсбурду, признанным виновными в мошенничестве. Злоумышленники обманным путем получили от граждан более 3,8 млн руб. Фигурантов дела признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

С началом зимнего сезона цены на краткосрочную аренду квартир в Сочи выросли на 40% по сравнению с 2023 годом. Средняя ставка аренды достигла 60–70 тыс. руб.

Администрация Сочи и компания «Урбантех Канатные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технологического транспорта на XVIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Документ подписали заместитель главы города Вячеслав Бауэр и генеральный директор компании Андрей Денисенков.

Утром и днем в четверг, 21 ноября, в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируют усиление ветра.

Туроператоры ожидают всплеска продаж новогодних туров в Сочи к концу ноября. Эксперты отмечают, что дефицита мест пока нет, однако в популярных объектах уже распроданы наиболее востребованные категории номеров.

В Сочи до конца 2024 года завершат монтаж системы видеонаблюдения на 12 пляжах Центрального и Лазаревского районов. На эти цели выделяют средства, полученные от курортного сбора.