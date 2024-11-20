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В новых ПЗЗ Сочи площадь ИЖС увеличат до 500 метров

В проекте новых Правил землепользования и застройки Сочи основные изменения затрагивают площадь ИЖС. Ее увеличат с 300 до 500 кв. м, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сочи проходят повторные общественные обсуждения проекта ПЗЗ. Прошлые состоялись в июле 2024 года, поступило более 1,6 тыс. предложений и замечаний от горожан. Проект отправили на доработку. Большинство пожеланий сочинцев учли в новой редакции документа.

«Основные изменения в проекте затрагивают площадь ИЖС. Она будет увеличена с 300 до 500 метров. По поручению главы Сочи Андрея Прошунина проводятся повторные обсуждения. Мобильные группы посетят каждый из 81 населенного пункта города»,— рассказал первый замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Николай Семенцов.

Повторные слушания по проекту стартовали 18 и продлятся до 25 ноября. Днем накануне, 19 ноября, мобильные группы специалистов департамента архитектуры и градостроительства администрации города сегодня работали в Лооском, Солохаульском и Волковском сельских округах.

О том, что проект отправят на доработку, стало известно в середине октября. Такое решение приняли с учетом большого количества планируемых изменений. На тот момент в проекте ПЗЗ было 26 карт с учетом зон с особыми условиями использования территории и 11 томов градостроительных регламентов.

Вячеслав Рыжков

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