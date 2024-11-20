Администрация Сочи заключила соглашение о развитии канатного транспорта

Администрация Сочи и компания «Урбантех Канатные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технологического транспорта на XVIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Документ подписали заместитель главы города Вячеслав Бауэр и генеральный директор компании Андрей Денисенков, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Организация в горных микрорайонах с высокой плотностью населения сообщения посредством канатных дорог может оказаться очень перспективным направлением. Соглашение потенциально создаст новые возможности для комплексного развития транспортной среды, улучшения благополучия жителей и укрепления туристического потенциала Сочи», — отметил Вячеслав Бауэр.

По словам господина Денисенкова, канатные дороги являются безопасным, экологичным и бесшумным видом транспорта с минимальным воздействием на окружающую среду. Гендиректор отметил также, что опыт компании в других российских городах позволит сформировать оптимальные предложения, ориентированные на развитие транспорта для жителей и туристов.

Партнеры проведут исследование транспортных и градостроительных особенностей Сочи, определят перспективные маршруты на основе анализа пассажиропотока. Проект реализуется в рамках Стратегии социально-экономического развития города.

«Ъ-Сочи» писал, что горнолыжные курорты Сочи получат единые правила безопасности. Проект разработали администрация города и управляющие компании главных горнолыжных курортов Сочи.

Вячеслав Рыжков