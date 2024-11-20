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В Сочи и Сириусе ожидают усиление ветра до 20 м/с

Утром и днем в четверг, 21 ноября, в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируют усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным метеорологов, в утренние и дневные часы 21 ноября в Сочи ожидают усиление восточного и юго-восточного ветра. Порывы могут достигать 15–20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Власти призывают жителей и гостей курорта принять необходимые меры предосторожности. Специалисты МЧС рекомендуют избегать парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут представлять опасность в условиях сильного ветра.

Мария Удовик

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