Под предлогом компенсаций два сочинца обманули красноярцев на 3,8 млн рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор Юрию Артемову и Дмитрию Вайсбурду, признанным виновными в мошенничестве. Злоумышленники обманным путем получили от граждан более 3,8 млн руб. Фигурантов дела признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2020 по 2022 годы подсудимые использовали личные данные вкладчиков финансовых организаций и покупателей лекарственных препаратов для личной выгоды. Злоумышленники обзванивали жителей Красноярска и других регионов, рассказывая им о якобы положенных компенсациях за неудачные финансовые вложения или покупку некачественных лекарств. Чтобы получить эти выплаты, потерпевшим предлагали оплатить налог на прибыль в размере 13%.

В результате 12 из 14 пострадавших перевели на счета мошенников суммы от 78 тыс. до 1 млн руб. Общий ущерб, нанесенный преступной деятельностью, составил более 3,8 млн руб.

На судебном заседании подсудимые свою вину не признали, однако совокупность доказательств, представленных следствием, подтвердила их причастность к преступлению. Суд приговорил Юрия Артемова к 7 годам лишения свободы, а Дмитрия Вайсбурда — к 7 годам и 6 месяцам. Оба будут отбывать наказание в колониях общего режима.

Суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба. С осужденных взыскали равные нанесенному ущербу суммы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик