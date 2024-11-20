Горнолыжные курорты Сочи получат единые правила безопасности

Администрация Краснодарского края совместно с управляющими компаниями курортов «Газпром Поляна», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» подготовила «Проект правил пребывания на курортах горно-туристского кластера в городе Сочи». Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

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Вице-губернатор Кубани Александр Руппель пояснил: «Требования, касающиеся безопасного поведения на горнолыжных трассах и канатных дорогах, сегодня устанавливают эксплуатирующие организации. Они прописаны в правилах оказания услуг. Однако отсутствие ответственности за их несоблюдение не позволяет исключить или минимизировать риски для гостей. Нововведения должны улучшить качество отдыха».

Документ включает правила использования ски-пассов и поведения туристов на склонах. Господин Руппель объяснил, что для повышения безопасности посетителей горнолыжных курортов необходимо введение специального госрегулирования поведения катающихся и ответственности за нарушения в данной сфере. Также власти предложили создать единый реестр лиц, в отношении которых когда-либо применялись меры ответственности.

До настоящего времени правила пребывания туристов на горнолыжных комплексах на законодательном уровне не были установлены, несмотря на то что обеспечение безопасности и защита прав туристов входят в полномочия федеральных органов власти, отмечают в администрации. Ранее, как писал «Ъ-Сочи», проработкой вопроса занялись на федеральном уровне. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что отрасль «дозрела», поэтому курортам планируют постепенно «давать права», как регулировать поведение на трассах.

Вячеслав Рыжков