До конца года в Сочи смонтируют системы видеонаблюдения на 12 пляжах

В Сочи до конца 2024 года завершат монтаж системы видеонаблюдения на 12 пляжах Центрального и Лазаревского районов. На эти цели выделяют средства, полученные от курортного сбора, рассказал в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Пока на наших пляжах сезонное затишье, готовим их к лету. И в первую очередь усиливаем безопасность. Используются три типа камер. Купольные дают возможность общего обзора территории, узконаправленные позволяют фокусироваться на определенных участках местности. Тепловизионные станут незаменимыми помощниками спасателей, помогая обнаружить человека в воде в сумерки»,— рассказал мэр.

Господин Прошунин уточнил, что все камеры войдут в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В комплекс уже включены 3,5 тыс. камер.

«Ъ-Сочи» сообщал, что на организацию комплексной системы видеонаблюдения в городе выделят 206 млн руб. Для этого мэрия курорта объявила аукцион на госзакупках. Подрядчику предписывалось обеспечить ввод в эксплуатацию и полное функционирование комплексной системы видеонаблюдения.

Вячеслав Рыжков