Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

До конца года в Сочи смонтируют системы видеонаблюдения на 12 пляжах

В Сочи до конца 2024 года завершат монтаж системы видеонаблюдения на 12 пляжах Центрального и Лазаревского районов. На эти цели выделяют средства, полученные от курортного сбора, рассказал в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Пока на наших пляжах сезонное затишье, готовим их к лету. И в первую очередь усиливаем безопасность. Используются три типа камер. Купольные дают возможность общего обзора территории, узконаправленные позволяют фокусироваться на определенных участках местности. Тепловизионные станут незаменимыми помощниками спасателей, помогая обнаружить человека в воде в сумерки»,— рассказал мэр.

Господин Прошунин уточнил, что все камеры войдут в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В комплекс уже включены 3,5 тыс. камер.

«Ъ-Сочи» сообщал, что на организацию комплексной системы видеонаблюдения в городе выделят 206 млн руб. Для этого мэрия курорта объявила аукцион на госзакупках. Подрядчику предписывалось обеспечить ввод в эксплуатацию и полное функционирование комплексной системы видеонаблюдения.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...