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Пучков Андрей Сергеевич

Личное дело

Родился в 1977 году. В 1998 году окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Юрист. В 1996–1997 годах работал юрисконсультом в сводном экономическом департаменте в ЦБ, в 1997–1999 годах был помощником юриста и юристом адвокатского бюро АЛМ. В 1999 году стал членом Московской городской коллегии адвокатов. С 2002 по 2008 год занимал различные должности в юридическом управлении ВТБ (до октября 2006 года — Внешторгбанк). В июне 2007 года вошел в правление ВТБ. В декабре 2008 года занял пост заместителя президента—председателя правления ВТБ. Работал с непрофильными и проблемными активами группы. Был председателем наблюдательного совета «ВТБ Девелопмент», совета директоров «ВТБ Лизинг», входил в совет директоров АвтоВАЗа и других компаний. 23 августа 2023 года утвержден в должности генерального директора АО «ОСК».

  • Газета «Коммерсантъ» №215 от 21.11.2024, стр. 10

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