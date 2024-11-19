Линия боевого несоприкосновения

Минобороны отказалось заключать контракт на участие в СВО с бывшим замначальника ИК-37 Андреем Шваревым, который обвиняется в получении взятки и превышении полномочий. В прошлом году гос­подин Шварев был задержан на территории ДНР, где участвовал в боевых действиях в составе полка местных внутренних войск. На суде он заявил, что хочет подписать новый контракт уже с Минобороны и отправиться на фронт. При заключении контракта уголовное дело в отношении него было бы приостановлено. В итоге представители военкомата ответили, что не могут сделать этого, поскольку получили из правоохранительных органов некие «компрометирующие сведения» в отношении подсудимого. Защитник подсудимого считает, что законодательство не содержит таких оснований для отказа в заключении контракта.



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Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Андрей Шварев

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

По данным «Ъ-Прикамье», о наличии обстоятельств, препятствующих заключению контракта с Андреем Шваревым, военные указали в ответе на запрос Чусовского городского суда, где в отношении него рассматривается уголовное дело. Напомним, господин Шварев обвиняется в получении взяток в значительном размере и превышении должностных полномочий. По версии следствия и гособвинения, он получил от родственников одного из осужденных 500 тыс. руб., а также швейцарские часы Tissot. За это он якобы обещал создать заключенному благоприятные условия для отбывания наказания. Он же, как считают силовики, пронес на территорию колонии мобильный телефон с сим-картой и передал осужденному. Сам Андрей Шварев вины не признает.

Напомним, господин Шварев был задержан в апреле этого года на территории ДНР. За несколько месяцев до этого он подписал контракт и вступил в ряды батальона «Каскад», который на тот момент входил в состав внутренних войск МВД республики. Бывший сотрудник ФСИН был этапирован в Пермь, где суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. Командиры арестованного добивались приостановления уголовного дела в отношении бойца по основаниям «новой» ст. 208 УПК РФ. Ее норма позволяет принять такое решение, если фигурант дела заключил контракт в военное время. Но в итоге выяснилось, что внутренние войска ДНР не являются частью Вооруженных сил РФ или Росгвардии. В удовлетворении ходатайства было отказано.

Тогда Андрей Шварев решил подписать контракт уже с Минобороны. После беседы с его представителями в СИЗО он поставил подпись на «своем» экземпляре документа, но документ, завизированный военными, так и не получил. После начала рассмотрения дела по существу соответствующий вопрос встал на судебном заседании. Суд направил запрос о статусе господина Шварева в пункт отбора военнослужащих. По данным «Ъ-Прикамье», в результате военные ответили, что не могут заключить контракт с подсудимым, так как от правоохранительных органов в отношении него поступили «компрометирующие сведения». Поскольку контракт с подсудимым представители Минобороны заключать не собираются, то они не обращались и с ходатайством в суд о приостановлении производства по делу.

Стоит отметить, что после начала боевых действий на Украине контракты о прохождении военной службы заключили сразу несколько осужденных и фигурантов уголовных дел. В апреле этого года подписал контракт бывший начальник КГБУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский. Ранее он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы за различные преступления, включая получение взятки и мошенничество. Через две недели нахождения на фронте господин Левинский получил ранение и после выздоровления продолжил службу. В состав вооруженных сил намерен вступить и бывший священник Николай Вернигор, которого приговорили к семи годам колонии за кражу церковного имущества на 7 млн руб. На днях стадо известно, что на СВО собирается бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай. В 2022 году господин Мурай был приговорен к одиннадцати годам лишения свободы со штрафом 10 млн руб. Он был признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений, в том числе в получении взяток, посредничестве в их передаче, а также в подстрекательстве к превышению полномочий. Сам гос­подин Мурай вину не признал. В начале прошлого года кассация вернула дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Что касается дела Андрея Шварева, то в зону боевых действий отправился основной свидетель по делу, осужденный за убийство и незаконное проникновение в жилище Руслан Алиев. Именно от его родственников, по версии силовиков, сотрудник ФСИН получил деньги и имущество.

Защитник господина Шварева адвокат Иван Хозяйкин пояснил, что ему известна позиция военных. По его мнению, она не основывается на законодательстве. «По сути дела, согласно законодательству контракт не может заключаться с лицами, которые не подходят для военной службы по медицинским и профессионально-психологическим требованиям,— считает господин Хозяйкин.— Про компрометирующие сведения в ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ ничего не говорится. Всем известны случаи, когда контракты заключаются с лицами, виновными в более тяжких преступлениях. По делу Шварева основной свидетель осужден за убийство, и это не помешало Министерству обороны заключить с ним контракт, в связи с чем возникает странный вывод, что убийство не является компрометирующим материалом».

По словам Ивана Хозяйкина, Андрей Шварев обвиняется в совершении ненасильственного преступления, он является боевым офицером и участвовал в штурмовых действиях в ходе в СВО. «Его желание вернуться туда продиктовано тем, что он будет там явно полезен, и никаких очевидных причин не заключать с ним контракт, по мнению защиты, не имеется»,— говорит адвокат.

Дмитрий Астахов