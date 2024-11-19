Себестроимость

Пермские девелоперы сообщают о 20–30%-ном годовом росте себестоимости строительства многоквартирного жилья. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), себестоимость строительства в Перми составляет на октябрь 2024 года почти 64 тыс. руб. за 1 кв. м. Девелоперы подвергают сомнению реальность этой цифры, отмечая, что подорожали все составляющие проектов, от материалов до зарплат, и называют другую себестоимость — от 100 тыс. руб. за 1 кв. м, причем эта цифра продолжит расти. Сокращение новых проектов сбалансирует спрос и удержит цены на недвижимость, считают участники рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В строительных компаниях Перми сообщили о годовом росте себестоимости строительства жилья. По оценкам застройщика ПЗСП, за истекший год себестоимость строительства многоквартирного жилья в городе выросла на 25–30%. «Увеличение себестоимости строительства жилья связано с ростом инфляции, а ее причины, главным образом, в эмиссии, связанной с растущими государственными оборонными расходами, и в обострившемся дефиците трудовых ресурсов. Дополнительные причины инфляции в строительстве — это рост социальной нагрузки на объекты строительства и увеличение стоимости присоединения к инфраструктурным сетям»,— поделился коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в Пермском крае средняя стоимость жилищного строительства в октябре составила 63,9 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 5,9% больше, чем год назад (15 октября 2023-го — 60,3 тыс. руб. за 1 кв. м). За последние семь месяцев — с 15 марта по 15 ок­тября — этот показатель вырос на 4,2% (март 2024 года — 61,3 тыс. руб. за 1 кв. м).

О росте себестоимости строительства в стране заявил недавно вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия». «Когда говорят, что у нас высокие цены на жилье — да, они у нас высокие, но и себестоимость растет еще быстрее. Мы разложили, из чего она состоит, там все очень четко видно. Земля подорожала, стройматериалы подорожали, трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов выросла, стоимость подключения тоже. С чего у нас жилье должно быть дешевле?» — процитировало господина Хуснуллина РИА «Недвижимость».

В компаниях «Пермглавснаб» и «Город мечты» отметили «Ъ-Прикамье», что в Перми средняя себестоимость строительства составляет от 100 тыс. руб. за 1 кв. м.

К слову, средняя цена новостроек в Перми, по данным «Авито Недвижимости», достигла 135 тыс. руб. за 1 кв. м. «Себестоимость строительства растет опережающими темпами — это факт»,— заявил гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин. Собеседник считает, что по средней себестоимости строительства в Прикамье, обнародованной ЕИСЖС, жилой дом в Перми не построить. К примеру, средняя цена одних только строительно-монтажных работ в городе тоже выше, чем указанная сервисом. Для расчета показателя себестоимости руководитель «Перм­главснаба» предлагает учитывать также стоимость земельного участка, техприсоединения дома к сетям и другие составляющие. В зависимости от этажности объекта меняются применяемые инженерные решения и их стоимость. На себестоимость влияет рост средней зарплаты у строителей. При дефиците на рынке труда такие сотрудники стали очень востребованы, говорит гос­подин Занин.

Совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков в сумму в 63,9 тыс. руб. за 1 кв. м, опубликованную ЕИСЖС, оценил строительно-монтажные работы. Для полного определения себестоимости надо учитывать и цену земли, техприсоединения, маркетинга, «социальных» взносов в бюджет города в размере 7,8 тыс. руб. за 1 кв. м (при их наличии). Не надо забывать про комиссии банкам в размере 15% в случае покупки квартир у застройщиков с помощью «Семейной ипотеки». Господин Ляшков отметил почти двукратный рост оплаты труда неквалифицированным рабочим, а также высокие затраты на маркетинг, которые составляют 8–10% от стоимости квартиры. «Клиентов у застройщиков стало меньше, реклама подорожала (с 1,7–1,8% до 4% год к году в стоимости квартиры). Девелоперы не стали меньше строить, но теперь приходится бороться за покупателей. Как следствие экономических факторов, изменения льготных ипотечных программ, строительный бизнес стал гораздо сложнее. Он перестал быть предсказуемым и планируемым»,— подчеркнул совладелец «Города мечты».

Кирилл Николаев из ПЗСП тоже заострил внимание на росте цен по всем этапам строительных проектов, начиная от стоимости земли и заканчивая стройматериалами: на декоративные малые архитектурные элементы, лифты и прочее. На цемент — один из основных стройматериалов — цены выросли на 20–25%. Оплата труда тоже играет большую роль в себестоимости объектов, заверили в ПЗСП. Для удержания сотрудников с октября 2023-го по октябрь 2024 года предприятие увеличило зарплату: в строительных под­разделениях холдинга повышение составило 28%, на производстве — 32%.

Владимир Занин полагает, что до конца года себестоимость строительства не перестанет расти. «Нет оснований и к снижению продажной цены новостроек, хотя спрос подпирает ограничение на выдачу ипотечных кредитов. Застройщики находятся в сложном положении: с одной стороны — рост себестоимости, с другой — ограничение по спросу»,— рассуждает гендиректор «Пермглавснаба».

По мнению Андрея Ляшкова из «Города мечты», с учетом рыночной конъюнктуры и прогнозируемого сокращения объемов строительства цены на стройматериалы начнут снижаться, но не ранее чем через год.

Коммерческий директор ПЗСП прогнозирует, что себестоимость строительства по начатым проектам до конца года вырастет на 2,5–3%. «В среднесрочной перспективе мы ожидаем сокращение объема предложения нового жилья на рынке (за счет сокращения выхода новых проектов), что сбалансирует рынок и удержит цены на квартиры на текущем уровне»,— резюмирует Кирилл Николаев.

Евгения Ахмедова