Повесть о крыльях

Появление узнаваемых с первого взгляда украшений далеко не всегда результат продуманной до мелочей стратегии компании. Иногда это счастливый случай. Тем не менее характерный дизайн внезапных бестселлеров выделяет независимые ювелирные бренды среди конкурентов и работает на их узнаваемость. Так произошло с коллекцией «Бумажные самолетики» российского бренда Liza Borzaya, которая оказалась так популярна, что осенью 2024 году вышла уже третья глава этой ювелирной повести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 4 Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya

Креативный директор бренда Liza Borzaya Елизавета Борзунова придумала коллекцию «Бумажные самолетики» в 2022 году. Это были универсальные украшения, в которых можно было продемонстрировать возможности ручной росписи горячей эмалью по золоту, фирменной техники бренда. Основой коллекции стала знакомая каждому форма бумажного самолетика. Первыми моделями были золотые «самолетики», расписанные эмалью так, словно они сложены из газеты или листа школьной тетради. Но оказалось, что долгая, кропотливая и дорогостоящая работа по горячей эмали идеальна для уникальных и сложных украшений, но совсем не подходит для серийного производства. «Самолетикам» нужна была скорость, и параллельно ювелиры воспроизвели тот же дизайн в технике бриллиантового микропаве лишь с тонкой полосой цветной эмали. Поклонникам бренда «Бумажные самолетики» понравились, и Елизавета решила выпустить их более демократичную версию. В марте 2024 года появилась вторая часть коллекции «Глава 2 — Нанокерамика» с украшениями, покрытыми высокотехнологичной нанокерамикой ярких цветов.

А в сентябре 2024 года бренд Liza Borzaya представил следующую серию коллекции — «Бумажные самолетики. Глава 3 — Бриллианты». Украшения из белого золота здесь инкрустированы бесцветными бриллиантами круглой огранки диаметром от 1 до 5 мм в старинной технике больших ювелирных домов Вандомской площади. Эта техника позволяет бриллиантам сиять со всех сторон. Из золота отливают форму с отверстиями, так называемыми окнами, куда затем крепят драгоценный камень. С лицевой стороны украшение выглядит как при технике паве, а с обратной — вместо слоя золота видны шипы бриллиантов. При таком креплении свет проходит сквозь бриллианты, от чего они сияют еще ярче. А общий вес украшения уменьшается. Это, кстати, позволило ювелирам создать моносерьгу длиной 4 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 4 Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Украшения коллекции «Бумажные самолетики» из белого золота с бриллиантами Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya

Помимо нее в коллекции представлены чокер из двух мягких цепочек с пятью закрепленными на них самолетиками, серьги-пусеты, подвески и браслеты на цепочках трех размеров длиной 9, 11 и 15 мм, кольца с одним самолетиком и серьги каффы из трех «самолетиков» с удобной застежкой. На некоторых из них сияет круглый бриллиант, который закреплен на внешней стороне «крыла».

Екатерина Зиборова