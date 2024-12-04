Океан безмятежности

В собрании ювелирного бренда Parure Atelier появились новые украшения с турмалинами параиба. Среди них кольцо с бразильским камнем редкого неоново-голубого цвета весом 13,64 карата, добытым более 15 лет назад, кольцо-трансформер, у которого верхнюю часть можно отсоединить и повесить на цепочку как кулон, и колье с грушевидным турмалином параиба из Мозамбика весом солидных 20,36 карата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги, белое золото, турмалины параиба весом 3,98 и 5,37 карата, бриллианты Фото: Parure Atelier Кольцо, белое золото, турмалин параиба весом 4,88 карата, бриллианты Фото: Parure Atelier Кольцо Bora-Bora, белое золото, турмалин параиба весом 15,33 карата, бриллианты Фото: Parure Atelier Следующая фотография 1 / 3 Серьги, белое золото, турмалины параиба весом 3,98 и 5,37 карата, бриллианты Фото: Parure Atelier Кольцо, белое золото, турмалин параиба весом 4,88 карата, бриллианты Фото: Parure Atelier Кольцо Bora-Bora, белое золото, турмалин параиба весом 15,33 карата, бриллианты Фото: Parure Atelier

Электрически-голубой турмалин впервые обнаружили в северо-восточном бразильском штате Параиба в конце 1980-х годов, и его необычный цвет мгновенно покорил сначала геммологов, а затем и коллекционеров. Сегодня оригинальный рудник Mina da Batalha истощен и не действует, а эти драгоценные камни добывают в Нигерии и Мозамбике. Считается, что бразильские турмалины имеют характерный неоновый оттенок, а новые африканские — зеленоватый или цвета морской волны. Но геммологи Parure Atelier утверждают, что месторождение — это не гарантия цвета. Встречаются бразильские турмалины параиба, внешне ничем не выдающие своего происхождения, и африканские — не уступающие по яркости оригинальным. Все дело в меди: чем ее больше, тем больше «неона» и интенсивнее цвет.

Ювелирный дом Parure Atelier специализируется на турмалинах параиба с момента своего основания в 2015 году и сегодня не только предлагает вручную выполненные украшения с ними, но и консультирует своих клиентов, какие характеристики камня более востребованы, какие экземпляры подойдут для инвестиций и как лучше всего оправить тот или иной образец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье, белое золото, турмалин параиба весом 20,36 карата, бриллианты весом 27,03 карата Фото: Parure Atelier Кольцо Ocean of Serenity, белое золото, турмалин параиба весом 39,34 карата, бриллианты Фото: Parure Atelier Следующая фотография 1 / 2 Колье, белое золото, турмалин параиба весом 20,36 карата, бриллианты весом 27,03 карата Фото: Parure Atelier Кольцо Ocean of Serenity, белое золото, турмалин параиба весом 39,34 карата, бриллианты Фото: Parure Atelier

Обратившись в один из салонов бренда в Санкт-Петербурге, Москве, Алматы, Астане или Дубае, можно узнать, что камни неоновых оттенков с голубой доминантой самые желанные и дорогие. Потому что редкие — даже в Мозамбике таких экземпляров с каждым годом становится все меньше. Более того, с каждым годом добывают все меньше крупных экземпляров, поэтому все большие параиба на международном рынке переходят от одного дилера к другому. Для инвестиций они подходят лучше всего, особенно если они из Бразилии и размером от 5 карат. И чем интенсивнее их неоновый оттенок, тем больше потенциал роста стоимости камня.

Ювелиры Parure Atelier знают, что лучше всего параиба выглядит в соседстве с бесцветными бриллиантами. Грушевидный турмалин, завораживающий цветом и весом в 20,36 карата, в новом асимметричном колье поместили в изящную компанию из 75 бесцветных бриллиантов огранок «груша» и «маркиз». Кабошону параиба пастельного оттенка весом 39,34 карата сделали оправу в виде переплетающихся лент из белого золота, инкрустированного круглыми бриллиантами, и назвали кольцо Ocean of Serenity. А овальный неоново-голубой турмалин весом 15,33 карата сверкает вместе с двумя боковыми бриллиантами огранки «триллион» в кольце Bora-Bora в честь острова во Французской Полинезии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье, белое золото, турмалин параиба весом 27 карат Фото: Parure Atelier Кольцо, белое золото, центральный турмалин параиба весом 12,94 карата, турмалины параиба, желтые и бесцветные бриллианты Фото: Parure Atelier Следующая фотография 1 / 2 Колье, белое золото, турмалин параиба весом 27 карат Фото: Parure Atelier Кольцо, белое золото, центральный турмалин параиба весом 12,94 карата, турмалины параиба, желтые и бесцветные бриллианты Фото: Parure Atelier

Есть в коллекции бренда и украшения, в которых турмалины параиба установлены рядом с желтыми бриллиантами, цветной эмалью или колумбийскими изумрудами. Главное — определиться с центральным камнем, а достойная оправа у Parure Atelier найдется всегда.

Екатерина Зиборова