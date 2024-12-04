Океан безмятежности
Турмалины параиба Parure Atelier
В собрании ювелирного бренда Parure Atelier появились новые украшения с турмалинами параиба. Среди них кольцо с бразильским камнем редкого неоново-голубого цвета весом 13,64 карата, добытым более 15 лет назад, кольцо-трансформер, у которого верхнюю часть можно отсоединить и повесить на цепочку как кулон, и колье с грушевидным турмалином параиба из Мозамбика весом солидных 20,36 карата.
Электрически-голубой турмалин впервые обнаружили в северо-восточном бразильском штате Параиба в конце 1980-х годов, и его необычный цвет мгновенно покорил сначала геммологов, а затем и коллекционеров. Сегодня оригинальный рудник Mina da Batalha истощен и не действует, а эти драгоценные камни добывают в Нигерии и Мозамбике. Считается, что бразильские турмалины имеют характерный неоновый оттенок, а новые африканские — зеленоватый или цвета морской волны. Но геммологи Parure Atelier утверждают, что месторождение — это не гарантия цвета. Встречаются бразильские турмалины параиба, внешне ничем не выдающие своего происхождения, и африканские — не уступающие по яркости оригинальным. Все дело в меди: чем ее больше, тем больше «неона» и интенсивнее цвет.
Ювелирный дом Parure Atelier специализируется на турмалинах параиба с момента своего основания в 2015 году и сегодня не только предлагает вручную выполненные украшения с ними, но и консультирует своих клиентов, какие характеристики камня более востребованы, какие экземпляры подойдут для инвестиций и как лучше всего оправить тот или иной образец.
Обратившись в один из салонов бренда в Санкт-Петербурге, Москве, Алматы, Астане или Дубае, можно узнать, что камни неоновых оттенков с голубой доминантой самые желанные и дорогие. Потому что редкие — даже в Мозамбике таких экземпляров с каждым годом становится все меньше. Более того, с каждым годом добывают все меньше крупных экземпляров, поэтому все большие параиба на международном рынке переходят от одного дилера к другому. Для инвестиций они подходят лучше всего, особенно если они из Бразилии и размером от 5 карат. И чем интенсивнее их неоновый оттенок, тем больше потенциал роста стоимости камня.
Ювелиры Parure Atelier знают, что лучше всего параиба выглядит в соседстве с бесцветными бриллиантами. Грушевидный турмалин, завораживающий цветом и весом в 20,36 карата, в новом асимметричном колье поместили в изящную компанию из 75 бесцветных бриллиантов огранок «груша» и «маркиз». Кабошону параиба пастельного оттенка весом 39,34 карата сделали оправу в виде переплетающихся лент из белого золота, инкрустированного круглыми бриллиантами, и назвали кольцо Ocean of Serenity. А овальный неоново-голубой турмалин весом 15,33 карата сверкает вместе с двумя боковыми бриллиантами огранки «триллион» в кольце Bora-Bora в честь острова во Французской Полинезии.
Есть в коллекции бренда и украшения, в которых турмалины параиба установлены рядом с желтыми бриллиантами, цветной эмалью или колумбийскими изумрудами. Главное — определиться с центральным камнем, а достойная оправа у Parure Atelier найдется всегда.