Объявленный иноагентом Oxxxymiron перенес тур на год из-за проблем со здоровьем
Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron, объявлен иноагентом) сообщил об отмене европейского тура Dolce vita из-за проблем со здоровьем. Концерты в 25 европейских городах должны были пройти весной 2025 года. Они перенесены на 2026 год, следует из сообщения артиста.
Рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron, объявлен иноагентом) в 2016 году
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«К моему огромному сожалению, тур Dolce vita переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание»,— написал рэпер в Telegram-канале. Уже купленные на концерты билеты останутся действительными на новые даты (их объявят позже).
Тур Dolce vita был анонсирован рэпером 24 сентября. Концерты были запланированы с марта по май в Брюсселе, Лиссабоне, Барселоне, Париже, Праге, Берлине, Нью-Йорке, Таллине, Риге и других городах. В рамках тура рэпер обещал представить новые треки и исполнить коллекцию хитов. «К чему горькая правда? Получите визу в сладкую жизнь!» — так артист описал свой тур.
О деятельности рэпера — в материале «Ъ» «С миру по нотке».