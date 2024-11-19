Объявленный иноагентом Oxxxymiron перенес тур на год из-за проблем со здоровьем

Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron, объявлен иноагентом) сообщил об отмене европейского тура Dolce vita из-за проблем со здоровьем. Концерты в 25 европейских городах должны были пройти весной 2025 года. Они перенесены на 2026 год, следует из сообщения артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron, объявлен иноагентом) в 2016 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron, объявлен иноагентом) в 2016 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«К моему огромному сожалению, тур Dolce vita переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание»,— написал рэпер в Telegram-канале. Уже купленные на концерты билеты останутся действительными на новые даты (их объявят позже).

Тур Dolce vita был анонсирован рэпером 24 сентября. Концерты были запланированы с марта по май в Брюсселе, Лиссабоне, Барселоне, Париже, Праге, Берлине, Нью-Йорке, Таллине, Риге и других городах. В рамках тура рэпер обещал представить новые треки и исполнить коллекцию хитов. «К чему горькая правда? Получите визу в сладкую жизнь!» — так артист описал свой тур.

О деятельности рэпера — в материале «Ъ» «С миру по нотке».