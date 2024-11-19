Мэром Челябинска стал Алексей Лошкин

Депутаты Челябинской городской думы на заседании 19 ноября избрали Алексея Лошкина мэром. Кандидат получил 30 голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В конкурсе принимали участие еще четыре человека. За Павла Жолобова было отдано два голоса, за Светлану Мячкову и Владимира Шамне — по одному, а за Павла Урсаева не проголосовал никто.

Алексей Лошкин был назначен депутатами гордумы временно исполняющим обязанности главы Челябинска 22 октября. До этого он занимал должность председателя региональной контрольно-счетной палаты региона. Ранее исполнявший обязанности главы Челябинска Александр Астахов вернулся к обязанностям вице-мэра по городскому хозяйству.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий мэр Наталья Котова ушла в отставку в конце сентября и заняла пост сенатора в Совете Федерации, представляя исполнительную власть Челябинской области. Изначально на пост главы города претендовали 29 человек. Один из кандидатов до конкурса добровольно отказался от участия. На отбор заявились 23 человека. Из них комиссия допустила до участия в финальном этапе пятерых: временно исполняющего обязанности мэра, экс-председателя региональной контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина, главу Калининского района города Владимира Шамне, генерального директора логистического центра «Форвард» Светлану Мячкову, исполнительного директора компании «Транском» Павла Урсаева и заместителя гендиректора АО «Птицефабрика Челябинская» Павла Жолобова.

Виталина Ярховска