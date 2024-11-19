В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

В России впервые запущено серийное производство мобильного укрытия, предоставляющего защиту в том числе при ядерном взрыве. Его разработал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС), производство ведется в городе Дзержинске Нижегородской области.

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Согласно пресс-релизу ВНИИ ГОЧС, запуск серийного производства поддерживается на уровне государства. В институте рассказали, что мобильное убежище обеспечивает защиту от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. Стандартная комплектация включает два модуля: помещения на 54 человека и технический блок. Вместимость сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей.

Разработчики назвали главным достоинством убежища его мобильность. Сооружение можно транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам. «Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения»,— добавили в ВНИИ ГОЧС.

ВНИИ ГОЧС — головная научная организация МЧС. О создании институтом мобильного убежища модульного типа для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности стало известно в декабре 2023 года. Убежище назвали «КУБ-М». Утверждается, что его изготовление и монтаж занимают три месяца, а его производство, транспортировка и установка вдвое дешевле возведения стационарного убежища. В мае 2024-го МЧС предложило создать модульные убежища от ядерного и химического оружия. Ведомство отмечало, что имеющихся сейчас в России убежищ недостаточно.