Рыбаки растеряли улов

Совокупный объем вылова рыбы в России на 12 ноября 2024 года составил 4,4 млн тонн, сократившись на 8,2% год к году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росрыболовства. В ведомстве рассчитывают, что по итогам всего текущего года объем добычи достигнет 5 млн тонн. Это ниже показателя прошлого года, когда было 5,3 млн тонн.

Наиболее заметное сокращение вылова рыбы пока просматривается в Азово-Черноморском бассейне — на 18,6% год к году, до 27,7 тыс. тонн. В Волжско-Каспийском бассейне показатель снизился на 13,3%, до 62,1 тыс. тонн. В Дальневосточном бассейне выловлено 3,3 млн тонн, Северном — 402,3 тыс. тонн. Год к году промысел упал на 8,3% и 3,2% соответственно. В Западном бассейне вылов снизился на 1,8% год к году, до 63,9 тыс. тонн.

Александра Мерцалова