Банкиры отсидят за себя и бенефициара

Как стало известно “Ъ”, от 14 до 17 лет заключения получили трое участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитившие более 10 млрд руб. из обанкротившихся банка «Агросоюз» и Инкаробанка. Еще один фигурант расследования махинаций в августе прошлого года в особом порядке был осужден на три года. Организаторами хищения из этих банков, а также еще из почти десятка разорившихся кредитных учреждений МВД считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина, младшего брата скандально известного банкира Матвея Урина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Шеловских (слева) и Наталья Петренко

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Станислав Шеловских (слева) и Наталья Петренко

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Судебный процесс над бывшим вице-президентом банка «Агросоюз» Станиславом Шеловских, отвечавшей в империи господина Клигмана за черную бухгалтерию Натальей Петренко, ранее судимой за финансовые махинации, и экс-сотрудником столичной полиции Денисом Макарцевым длился в Басманном райсуде Москвы более полутора лет.

Фигурантов обвиняли в руководстве структурными подразделениями ОПС и особо крупном мошенничестве (ч. 1 и ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На постановление приговора судья Евгения Николаева ушла ровно месяц назад. Вынесенное каждому из подсудимых наказание оказалось лишь на год меньше запрошенного гособвинителем в ходе прений. Максимальный срок — 17 лет лишения свободы — получил Станислав Шеловских, а его сообщники Петренко и Макарцев — 15 и 14 лет соответственно.

Обычно подобные сроки назначают лицам, совершившим убийства или другие тяжкие преступления против личности, но в данном случае на суровость наказания повлияла ст. 210 УК, предусматривающая до 20 лет заключения.

Следствие и суд признали их участниками ОПС, которое похитило из «Агросоюза» и Инкаробанка 10 млрд руб. Организаторами махинаций в этих и ряде других банков МВД считает их конечного бенефициара Илью Клигмана и его ближайшего компаньона Евгения Урина, которые находятся в международном розыске.

Напомним, что последний является младшим братом скандально известного экс-банкира Матвея Урина, в 2011 году приговоренного к четырем с половиной годам колонии за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году господин Урин был осужден на семь с половиной лет за мошенничество на 16 млрд руб.

Уголовное дело о выводе средств из «Агросоюза» и Инкаробанка столичная полиция расследовала с февраля 2019 года.

Следователи, с позицией которых согласился и суд, установили, что хищения из банков осуществлялись по стандартным схемам — за счет выдачи ничем не обеспеченных кредитов, покупки якобы ценных бумаг, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Например, незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Из нее долги были переуступлены ООО «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг», также имеющим признаки фиктивности.

В свою очередь, Инкаробанком были приобретены заведомо неликвидные облигации ООО «Спектр» и ООО «УАХМ-Финанс» более чем на 1 млрд руб. Причем часть таких операций кредитное учреждение совершило уже после запрета Центробанка на проведение подобных сделок. Оба ООО впоследствии обанкротились.

Из материалов дела следует, что разработчиками всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» и других банков, из которых, по версии МВД, было выведено более 150 млрд руб., являлись Наталья Петренко и Евгений Урин.

Непосредственными же исполнителями хищений признаны бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления этого банка Андрей Сомов. Последний в августе 2023 года был приговорен все тем же Басманным судом в особом порядке к трем годам заключения.

Еще один подсудимый, бывший сотрудник ОЭБиПК УВД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев, курировал в ОПС силовой блок, инкассацию и безопасность.

Отметим, что еще целому ряду фигурантов этого расследования обвинения в мошенничестве и руководстве структурными подразделениями ОПС предъявлены заочно, поскольку они, так же как и организаторы преступлений, скрылись и находятся в международном розыске.

Олег Рубникович