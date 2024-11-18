Такого Попова

В правительстве Пермского края сохраняют планы реновации улицы Попова в Перми, стало известно «Ъ-Прикамье». Жилой дом на ул. Попова, 57, все-таки снесут, тогда как летом 2023 года администрация города отказалась от таких планов. От ряда торговых объектов расчистят квартал в границах улиц Пушкина, Попова, Луначарского и Борчанинова. В минтрансе региона подтвердили разработку проектной документации по строительству развязки на площади Центрального рынка с подходами, а в мэрии города уточнили, что вернулись к планам сноса дома на ул. Попова, 57. Эксперты поддерживают намерения властей по развитию кварталов у рынка и расширению дорожной сети в этой локации. Отмечается необходимость обновления территории как части гостевого маршрута города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

По данным источника «Ъ-Прикамье», власти региона готовятся к расширению улицы Попова на отрезке между улицами Ленина и Пушкина. Снова планируется снос жилого дома на ул. Попова, 57, а также ряда других строений возле Центрального рынка, в частности овощного мини-рынка на углу улиц Попова и Пушкина.

В пресс-службе регионального минтранса сообщили, что подведомственное министерству транспорта КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края заключило договор на разработку проектной документации строительства транспортной развязки на площади Центрального рынка с подходами. «Проект на данный момент находится в разработке. Срок завершения разработки проектной документации с получением положительного заключения — конец 2025 года»,— уточнили в ведомстве. В состав дорожной развязки войдет в том числе и расширение улицы Попова. Планы по сносу объектов недвижимости для дорожной стройки в министерстве не назвали. Напомним, что торги на разработку документации провели летом. Стоимость работ составила 91,2 млн руб., договор заключили с ООО «Гео-Проект» (Санкт-Петербург). Подрядчик спроектирует дорогу длиной 2,1 км, разделенную на четыре полосы. При разработке учтут наличие подземных переходов, шумоподавляющие экраны и полосы для велосипедистов.

В городском управлении жилищных отношений сообщили о планах сноса дома по ул. Попова, 57. Объект признан аварийным и подлежащим сносу. «Много­квартирный дом планируется к включению в муниципальную программу по расселению. Всего в доме по ул. Попова, 57, расположены 27 жилых помещений общей площадью 1386,8 кв. м, в которых зарегистрированы 45 человек»,— рассказали в управлении. Управление жилищных отношений занимается сносом только жилых домов, поэтому демонтаж другой недвижимости в квартале у рынка в ведомстве не прокомментировали.

О планах властей Пермского края по реновации квартала у Центрального рынка стало известно в 2022 году. Утвержденный региональным минимуществом проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова, Луначарского, предусматривал строительство ЖК и школы. Возведением 30-этажного комплекса «Эволюция» из трех башен там теперь занимается ПМД, школу построит мэрия. Для развития квартала власти Прикамья намеревались изъять десять участков, среди которых часть территории под домом «Моцарт» на ул. Борчанинова, 50, участок под домом на ул. Попова, 57, торговый комплекс на ул. Пушкина, 87аа (там работает Rostic`s) и другие. Сносить будут и объекты у рыночной площади. Так, минувшим летом ИП Эльмира Шальмиева не смогла оспорить решение суда о демонтаже принадлежащего ей НТО на ул. Попова, 61.

Летом 2023 года в мэрии сообщили об отказе от сноса дома по ул. Попова, 57, в котором, по данным 2ГИС, находится книжный магазин «Букинист» и еще 17 организаций и торговых точек. В администрации поясняли, что суд отменил решение о признании этого здания аварийным. Пермские архитекторы также неоднозначно высказывались о проекте расширения ул. Попова. Председатель правления Пермского краевого союза архитекторов Виктор Воженников говорил, что планы разместить ЖК возле Центрального рынка, а точнее третью «башню», не позволят расширить улицу Попова, как планировалось более ранними генпланами Перми.

В пресс-службе ПМД сообщили, что недавно объявили старт продаж жилья во второй очереди квартала «Эволюция» на ул. Пушкина, 91. Третью башню, которая станет третьей очередью комплекса, компания тоже планирует построить, но ее концепция пока находится в стадии разработки. Третья очередь ЖК «Эволюция» разместится на территории по ул. Пушкина, 89. Пока параметры расширения дороги на ул. Попова неизвестны, о показателях и сроках возведения третьего дома комплекса говорить рано, добавили в ПМД. «Перекресток двух центральных улиц города, безусловно, нужно благоустроить и очистить от НТО. За последние годы снесли много нестационарных торговых объектов: это авторынок на ул. Островского, киоски у ЦУМа и другие объекты для реконструкции улично-дорожной сети в центральном планировочном районе. Город стал выглядеть гораздо лучше. Считаем, что и площадки возле Центрального рынка нуждаются в реконцепции»,— обратили внимание в ПМД.

Гендиректор архитектурного бюро «ЛАД» Максим Моховиков позитивно отнесся к планам властей по расчистке территории, необходимой для расширения улицы Попова. По его словам, после сноса дома на ул. Попова, 57, «красные линии» (обозначают границы территорий общего пользования в градостроительстве) будут проходить там, где сейчас находится дворовый фасад здания. «Перенос „красной линии“ и снос дома, образующего сейчас „бутылочное горлышко“ на участке улицы Попова между улицами Пушкина и Луначарского, демонтаж торговых объектов на этом отрезке — наследия девяностых годов — это одно­значный плюс»,— поделился Максим Моховиков. Экс­перт отметил, что направление из аэропорта по шоссе Космонавтов, мимо Гачи и Центрального рынка, является гостевым маршрутом Перми и должно быть благоустроенным. Преобразование территории и снос ветхого жилья возле Центрального рынка наряду со строительством современных жилых комплексов в этом мес­те (проекты «Талана» и «Ингрупп») создадут новое «лицо» города, подчеркнул Максим Моховиков.

Евгения Ахмедова