Пиарщице предъявили космическое обвинение

В Красноярском крае завершили расследование дела бывшей пиарщицы космического предприятия АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев») Светланы Башковой. Подконтрольное ей ООО «Прометей-Медиа» и АО «Решетнев» заключили более сотни договоров на производство видеороликов на общую сумму около 43 млн руб. Деньги, по версии следствия, были похищены. В рамках дела АО предъявило к бывшей пиарщице иск о возмещении ущерба, а следствие добилось ареста ее имущества — дома, квартиры, автомобиля Mercedes-Benz и драгоценностей. Вину она не признала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая руководительница пресс-службы АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» Светлана Башкова в суде

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Бывшая руководительница пресс-службы АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» Светлана Башкова в суде

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В закрытом административно-территориальном образовании городе Железногорске пройдет судебный процесс по делу экс-руководителя управления коммуникационного менеджмента АО «Решетнев». Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю. В ведомстве не называют фамилию обвиняемой, по данным источников, речь идет о Светлане Башковой.

В апреле 2024 года силовики выявили хищения на предприятии «Роскосмоса». Расследуя их, правоохранители вышли на бывшую пиарщицу АО «Решетнев» Светлану Башкову.

К тому времени подозреваемая уже оставила должность руководителя управления, которую занимала с 2007 по 2023 год, и вышла на пенсию. Следователи ходатайствовали о заключении подозреваемой под стражу, но суд им в этом отказал, поместив ее под домашний арест.

По данным следствия, с мая 2018 по сентябрь 2021 года пиарщица инициировала заключение с подконтрольной ей фирмой ООО «Прометей-Медиа» договоров на оказание услуг по производству видеороликов о работе космического предприятия, выпускаемой им продукции, участии в выставках. При этом, отмечают силовики, у АО «Решетнев» имелись возможности выполнить эту работу силами специалистов предприятия и на его оборудовании.

«В указанный период времени между АО “Решетнев” и “Прометей-Медиа” было заключено 104 договора на оказание услуг по производству видеопродукции. При этом работы по договорам фактически выполняли сотрудники АО “Решетнев”»,— рассказала официальный представитель следственного управления Юлия Арбузова, добавив, что пиарщица изготавливала и предоставляла отчетные документы, после чего денежные средства перечислялись на счет аффилированной с ней фирмы.

Первоначально в деле фигурировала сумма ущерба в 28 млн руб., по результатам расследования она выросла до 43 млн руб.

Светлане Башковой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что ей грозит до десяти лет лишения свободы.

АО «Решетнев» подало иск к бывшей сотруднице. В качестве обеспечительных мер силовики добились ареста имущества, принадлежащего обвиняемой. В опись попали квартира площадью 70 кв. м и строящийся дом в Железногорске, Mercedes-Benz GLC 250, а также ювелирные украшения. Общая сумма изъятого составила 16,5 млн руб. Предъявленное обвинение бывшая пиарщица отвергает.

АО «Решетнев» — ведущее российское предприятие по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Расположено в городе Железногорске Красноярского края. По данным официального сайта предприятия, за 60 лет на нем создано более 1280 космических аппаратов и 40 космических систем и комплексов. Сейчас две трети орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства АО.

Константин Воронов, Новосибирск